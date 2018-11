Am ajuns la jumătatea campionatului ligii secunde, unul în care lupta pentru promovare pare mai strânsă ca niciodată, echipe importante, precum Petrolul Ploieşti, FC Argeş şi U. Cluj şi alte câteva echipe bune precum Chindia Târgovişte, AFC Clinceni şi Sportul Snagov (posibil viitoare … Sportul Drobeta Turnu Severin) visând la „soarele” Ligii I, la vară!

Din păcate, tipic românesc, cum se întâmplă de atâtea ori la noi, Federaţia Română de Fotbal – organizatorul competiţiei – nu a lămurit, clar pentru toată lumea, care este situaţia cluburilor de eşalon doi – cine are voie să promoveze în primul eşalon, cine nu şi, desigur, motivele care stau la baza deciziilor, unde este cazul de explicaţii. Toată lumea spune că FC Argeş are probleme în această speţă, că e club de drept public, şi nu ar avea voie la „masa bogaţilor” în acest an, alţii numără anii de afiliere ai echipelor, fiecare caută o „comoară”, cum se spune!

Şi, totuşi, poate în… ceasul al 11-lea, departamentul juridic al FRF va găsi de cuviinţă să ia repede la „bani mărunţi” actele echipelor şi să publice, măcar la jumătatea întrecerii, cine, ce şi cum! Nu să aştepte până la final, să vadă ce iese pe teren şi apoi să înceapă… „discuţiile”!