Considerat cel mai aşteptat film românesc al anului, pelicula “Moromeţii 2” va ajunge pe marile ecrane începând cu data de 16 noiembrie. Însă echipa de promovare a filmului, pornită într-o caravană prin ţară, ajunge şi la Ploieşti. Astfel, pe 9 noiembrie, pelicula va avea o proiecție de gală la Cinema City (AFI), de la ora 19:00, biletele fiind puse în vânzare în rețeaua Cinema City (la casieriile cinematografelor și online: https://bit.ly/2ETFA9O). Filmul readuce pe marile ecrane, după mai bine de 30 de ani, personaje ale lui Marin Preda din celebrul roman “Moromeţii”. Purtând semnătura regizorului Stere Gulea, filmul este, de departe, o provocare pentru public, având în vedere că imaginea nu va fi color, ci alb-negru. “Moromeții 2” continuă povestea familiei lui Ilie Moromete, din satul din Câmpia Dunării, avându-l în prim-plan pe mezinul Niculae. Conform scenariului, anii 1945-1946 îl găsesc pe Ilie Moromete îmbătrânit, dar încă în putere. Între el și cea de-a doua soție, Catrina, tensiunile continuă, în timp ce Niculae este pus la încercare de promisiunile lumii noi, în care totul e posibil dacă te înregimentezi, după cum avea să precizeze, de altfel, însuşi regizorul filmului. „E un film care se petrece într-o perioadă mai dură, mai agitată, se instaurează un nou sistem politic, e multă îngrijorare și teamă. Iar lumea aceea pe care o știam dispare, de fapt. Asta m-a și atras la ideea unei continuări, am vrut să duc până la capăt epopeea acestor personaje care au supraviețuit până în anii ‘50 ai colectivizării. E un omagiu adus acestei lumi”, a declarat regizorul Stere Gulea. În ceea ce priveşte distribuţia, în rolurile principale se regăsesc Horațiu Mălăele (Ilie Moromete), Dana Dogaru (Catrina Moromete) și Iosif Paștina (Niculae Moromete), aflat la debutul într-un rol principal în cinema. Alături de ei apar Răzvan Vasilescu (Cocoșilă), Gheorghe Visu (Matei Dimir), Oana Pellea (Fica), Andi Vasluianu (Vasile al Moașei), Florin Zamfirescu (Țugurlan), George Mihăiță (Aristide), Ioana Bugarin (Ileana), Paul Ipate (Paraschiv), Vlad Logigan (Notarul Oprescu), Cuzin Toma (Oauăbei), Marian Râlea (Cârcâdat), Dorina Chiriac (Mărioara Bâzdoveică), Liviu Pintileasa (Zdroncan), cu participarea extraordinară a lui Ion Caramitru (directorul școlii). Filmările au început anul trecut, în luna septembrie, majoritatea secvențelor fiind turnate în aceeași casă, din același sat –

localitatea Talpa din județul Teleorman – în care a fost realizat și primul film în 1985. S-a menţionat faptul că pre-producția părții a doua a durat mai bine de un an, întrucât casa Moromeților a fost refăcută de scenograful Cristian Niculescu, după schițele și imaginile celei vechi, iar centrul satului a fost recreat de la zero. Dana Păpăruz este creatoarea costumelor, montajul filmului este făcut de Dana Bunescu și Alexandra Gulea, muzica este semnată de Vasile Șirli, coloana sonoră fiind gândită de Dana Bunescu, iar producătorii filmului sunt Oana Giurgiu și Tudor Giurgiu. Filmul va intra în cinematografele din Prahova, inclusiv în rețeaua Cinema City, începând cu 16 noiembrie.