N. Dumitrescu

Plecând de la faptul că nu e prahovean care să nu fi avut în spital pe cineva din familie, o rudă sau un prieten, nu de puţine ori considerându-se că grija medicilor pentru pacienţi trebuie recompensată sau condiţionată cu o altfel de “atenţie”, administraţia prahoveană a lansat, recent, o campanie cu trimitere directă la…celebrul plic cu bani. Concret, sub genericul “Avem salarii mărite, nu ne trebuie şpagă!”, Consiliul Judeţean Prahova – care are în administrare două dintre unităţile sanitare cu cea mai mare adresabilitate din teritoriu, Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti – a lansat o acţiune de informare în legătură cu schimbările care au avut loc în domeniul salarizării din domeniul medical. Venind cu exemple concrete în ceea ce priveşte nivelul veniturilor pe care le au în momentul de faţă medicii, asistenţii medicali, infiermierii şi brancardierii, Consiliul Judeţean Prahova consideră că aceştia sunt plătiţi corespunzător muncii prestate, astfel încât să nu mai aibă nevoie de “stimulente” de la pacienţi sau de la aparţinătorii lor. În context, făcându-se trimitere la efectele negative pe care le poate avea corupţia asupra calităţii actului medical, administraţia judeţeană a lansat un apel la ambele părţi – medici şi pacienţi – în sensul descurajării condiţionării serviciilor acordate, adică, mai pe româneşte, în spitale să nu se mai ceară şpagă, iar dacă acest fenomen continuă, prahovenii să-l reclame. Această campanie a fost lansată în contextul în care, dincolo de creşterile salariale de care au avut parte angajaţii din sistem, Consiliul Judeţean Prahova finanţează, de aproximativ un an și jumătate, din fonduri proprii, lucrări de modernizare a Spitalului Judeţean Ploieşti, în locaţia din zona de nord a oraşului, mai mult decât atât, noi lucrări de extindere și de modernizare cu fonduri europene vor fi realizate atât aici, cât şi la Maternitate.

Un medic câştigă lunar între 16.000 de lei şi 30.000 de lei brut; un asistent medical câştigă între 4.800 de lei şi 11.000 de lei brut; un infirmier câştigă între 3.000 de lei şi 5.500 de lei; un brancardier câştigă între 2.500 de lei şi 5.500 de lei brut. Acestea sunt salariile de care au parte, în momentul de faţă, angajaţii din sănătate şi care au stat la baza campaniei “Avem salarii mărite, nu ne trebuie şpagă”, lansată de către Consiliul Judeţean Prahova. Având în administrare Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti, două dintre cele mai mari spitale şi cu cea mai mare adresabilitate din Prahova, administraţia judeţeană a considerat că este mai mult decât necesară o acţiune de informare în ceea ce priveşte nivelul salarizării în Sănătate. Motivul? În spitale, actul medical să nu mai fie condiţionat, practică de care se ştie şi cu care s-au confruntat nu puţini prahoveni care s-au aflat ori au avut pe cineva drag pe un pat de spital. Astfel, pornindu-se de la faptul că, dacă în urmă cu câțiva ani, ”atenţiile” reprezentau o practică întreţinută și de salariile mici ale cadrelor medicale, implicit de obișnuința oamenilor de a veni ”cu plicul” la spital, considerând că doar în acest mod pot avea parte de servicii de calitate, de acum încolo aceste practici ar trebui să dispară, având în vedere că, acum, medicii, asistenţii, dar şi personalul auxiliar câstigă salarii corespunzătoare muncii prestate.

“Aceste venituri salariale pot sta la baza unui trai decent și demn, în așa fel încât personalul medical să nu aibă nevoie de «stimulente» de la pacienți sau de la aparţinătorii acestora”, se arată în mesajul campaniei declanşate de Consiliul Judeţean Prahova. În acest context, mesajul care a fost lansat este că “Schimbarea trebuie să vină din ambele părţi!”. Şi anume, pe de o parte – se arată în acelaşi mesaj – “Cadrele sanitare trebuie să descurajeze un act medical condiționat, fiindcă este deconcertant și dificil de admis că excelenţa profesională a unui medic poate coexista cu acte de corupție”, iar, pe de altă parte, “Pacienții, la rândul lor, trebuie să sancționeze aceste practici care nu au nicio justificare. Astfel, o atitudine nouă, bazată pe încredere, va reda corpului medical demnitatea cuvenită”.

Susţinută mai ales de către preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader, prin această acţiune se doreşte ca, odată cu luarea unei poziţii cu privire la “atenţiile” oferite în spitale, să fie reconstruită încrederea în sistemul de sănătate şi să fie schimbată percepţia inclusiv asupra imaginii celei mai mari instituţii sanitare din judeţ unde, lunar, ajung peste 4000 de pacienţi.

La primăvară se vor încheia toate lucrările de modernizare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

Dincolo de nivelul actual de salarizare din Sănătate, un alt motiv al lansării campaniei menţionate a fost legat de fondurile alocate de Consiliul Judeţean Prahova pentru ca ambele spitale să fie modernizate, astfel încât prahovenii să aibă parte de servicii medicale adecvate vremurilor de astăzi. De altfel, cei care au ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, ca pacienţi sau aparţinători, au putut vedea că aspectul secţiilor nu mai este cum era odată, amenajarea grupului sanitar în interiorul saloanelor fiind doar un exemplu la capitolul modernizare. De altfel, de mai bine de un an și jumătate, administraţia judeţeană finanțează din fonduri proprii lucrările de modernizare a tuturor secțiilor aflate în locația de pe strada Găgeni – Nord aparținând Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Reabilitarea a demarat de sus în jos, preconizându-se ca, la primăvară, în luna aprilie, să fie încheiate toate lucrările din această unitate medicală. Totodată, noi lucrări de extindere și de modernizare, cu fonduri europene, vor fi realizate atât în incinta Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cât și a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie. Este vorba despre ambulatoriile integrate ale celor două unități medicale cu paturi aflate în administrarea Consiliului Județean Prahova, la care ar urma să fie făcute lucrări care să îmbunătățească starea clădirilor și dotările existente în prezent. Luna trecută, consilierii județeni au aprobat ambele proiecte, documentațiile tehnico-economice și studiile de fezabilitate întocmite pentru acestea, ceea ce înseamnă că pot fi lansate în aplicația destinată solicitării de fonduri europene.

Pe de altă parte, reamintim faptul că pacienții internați în Spitalul Județean de Urgență Ploiești beneficiază – în premieră, de la înființarea acestei unități medicale – de servicii de imagistică medicală prin rezonanță magnetică prin intermediul aparaturii proprii.

Aparatul RMN a fost dat în folosință la începutul lunii trecute, fiind utilizat, în momentul de faţă, doar pentru pacienții internați în unitatea sanitară prahoveană, dotarea fiind posibilă prin intermediul unui proiect derulat de Ministerul Sănătății.