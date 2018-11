N. Dumitrescu

Actori cunoscuţi în ţară şi străinătate vor putea fi văzuţi, începând de astăzi, la Ploieşti, într-un adevărat maraton de spectacole, în cadrul celei de-a opta ediţii a Festivalului de teatru “Toma Caragiu” Ploieşti. Până pe data de 11 noiembrie, 21 de spectacole incluse în cadrul manifestării ce a devenit deja o tradiţie în municipiul reşedinţă al judeţului Prahova vor putea fi văzute atât pe scenă, cât şi în aer liber, ediţia din acest an căpătând caracter internaţional prin prezenţa unor trupe din Franţa şi Spania, care vor prezenta elemente inedite pentru publicul spectactor din România, respectiv îmbinarea între teatru şi acrobaţie. Astfel, pe espalanda Palatului Culturii din Ploieşti, la ora 16.00, atât pe 10 noiembrie, cât şi pe 11 noiembrie, actorii NUC Teatre Company din Spania vor prezenta piesa “Aigua”. Potrivit organizatorilor festivalului, timp de 45 de minute, spectatorii vor putea vedea o “Poezie vizuală despre solidaritate, mediu și prietenie. Un act de reflecție de la 10 metri înălțime, pe catalige, cu dans aerian și acrobație, fiind vorba despre o metaforă despre trecerea noastră pe această planetă”. Dar, ediţia din acest an a festivalului cuprinde şi alte surprize, directorul Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti, Mihaela Rus, subliniind că selectarea pieselor incluse în cadrul festivalului s-a făcut astfel încât acestea să meargă la sufletul spectatorilor. Astfel, ediţia din acest an a festivalului va debuta, astăzi, cu un spectacol de teatru coregrafic ce poartă semnătura lui Gigi Căciuleanu, la ora 17.00, la sala Teatrului de Animație Imaginario, o oră şi jumătate mai târziu, în sala teatrului “Toma Caragiu”, urmând să fie pusă în scenă, de către actorii Teatrului Metropolis din București, piesa “Titanic Vals” semnată de Tudor Muşatescu. Apoi, la 19.30, în sala Filarmonicii Paul Constantinescu, vor evolua actori ai Teatrului Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca în piesa “Svjek în concert”, adaptare după „Peripețiile bravului soldat Svjek” de Jaroslav Hasek. Potrivit programului anunţat, pe zile, în prima săptămână a festivalului vor avea loc următoarele spectacole: * 7 noiembrie: ora 17.00, sala Teatrului de Animație Imaginario – Text Shop – One Man Show performance Gigi Căciuleanu și lansarea albumului “Gigi Căciuleanu – Omul Dans” ; ora 18.30, sala Teatrului „Toma Caragiu” – “Arta conviețuirii”, pusă în scenă de actorii Teatrului „Eugene Ionesco” din Chișinău; ora 20.30, sala Filarmonicii „Paul Constantinescu” – Back to Swing – Concert Marius Mihalache Band. * 8 noiembrie, ora 18.30, în sala Teatrului „Toma Caragiu” va fi prezentată piesa “Totul e relativ”de către actori ai Teatrului Nottara București; ora 19.00 – showroom BMW – piesa “Angajare de clovn”, pusă în scenă de actori de la Teatrul „George Ciprian” Buzău ; la ora 20.30, în sala Teatrului de Animație Imaginario, trupa din Franţa, Fi-Solo Company, va prezenta piesa “Olé ! – One Woman Show performance”. * 9 noiembrie, ora 17.00, în sala Teatrului de Animație Imaginario va fi prezentă trupa North of Impact Theatre Company din Macedonia cu piesa “The Forest of My Tree”; ora 18.30, în sala Teatrului „Toma Caragiu, Teatrul de Comedie din București va prezenta piesa “Shylock”; ora 20.00, la showroom BMW este programată prezenţa actorilor de la Teatrul Metropolis București cu piesa “Dumnezeul de a doua zi”, ora 21:00, la Berăria Curtea Berarilor va avea loc concertul Zaraza, susţinut de Aurelian Temișan, spectacol care va include o serie de melodii, extrase, cu preponderență, din perioada interbelică.