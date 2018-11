Marian Dima

Prima parte a sezonului 2018-2019 se va încheia în acest weekend, când au fost programate o serie de jocuri restante, în toate eşaloanele valorice, “cap de afiş” fiind restanţa din Liga A Prahova, dintre Tinereţea Izvoarele şi CS Cornu, meci rămas nejucat din runda a 5-a, din cauza faptului că formaţia din Cornu a avut trei jucători convocaţi la selecţionata regională a ţării noastre, care a participat la turneul UEFA Region’s Cup de la Buzău.

Pe lista “restanţierilor” se află şi scandalagiii de la Unirea Cocorăştii Colţ, care astăzi vor fi judecaţi după incidentele provocate la Ologeni, în ultima etapă, iar duminică ar trebui să meargă la Sinaia, pentru restanţa din runda a 7-a a Superligii! Dacă vor mai merge…

De amintit şi că, în Liga B Prahova, seria Sud, se va juca o etapă completă, chiar runda I, amânată în vară.

Iată lista completă a jocurilor restante din turul de campionat 2018-2019:

LIGA A PRAHOVA

Etapa a V-a: Tinereţea Izvoarele – CS Cornu, sâmbătă, 1 decembrie, ora 13.00

SUPERLIGA B PRAHOVA

Etapa a IX-a: CS Brazi Negoieşti – Real Rio Cocoşeşti, sâmbătă, 1 decembrie, ora 13.00

Etapa a VII-a: Carpaţi Sinaia – Unirea Cocorastii Colţ, duminică, 2 decembrie, ora 11.00

LIGA B PRAHOVA, seria NORD:

Etapa a V-a: Vointa Magurele – AS Starchiojd, sâmbătă, 1 decembrie, ora 13.00

Etapa a II-a: Voinţa Gornet – Victoria Olteni, duminică, 2 decembrie, ora 11.00

Etapa a II-a: Flacăra Mălăeşti – Muntenia Blejoi, duminică, 2 decembrie, ora 13.00

LIGA B PRAHOVA, seria SUD:

Etapa I:

• AS Muntenii Câmpina 2016 – CS Măneşti 2013 Băltiţa, duminică, 2 decembrie, ora 11.00

• AS Tufeni Băicoi – CS Șirna Varnița, duminică, 2 decembrie, ora 11.00

• CS Cornu 2 – CS Măneşti 2013, sâmbătă, 1 decembrie, ora 13.00

• ACS Ariceşti 2 – Tineretul Poienarii Burchii, duminică, 2 decembrie, ora 11.00

• Prahova Tinosu – AS Targşorul Vechi Stăncești, sâmbătă, 1 decembrie, ora 13.00

• Avântul Măgureni – Prahova Nedelea, duminică, 2 decembrie, ora 11.00

• CS Brazi Popeşti – Viitorul Fortuna 2015 Breaza, sâmbătă, 1 decembrie, ora 13.00

LIGA C PRAHOVA, seria VALENI:

Etapa a V-a: Şoimii Apostolache – CS Scorţeni Mislea, duminică, 2 decembrie, ora 11.00

Etapa I: AS Mehedinţa – Prahova Tg. Vechi, sâmbătă, 1 decembrie, ora 13.00, Teren Bălteşti

LIGA C PRAHOVA, seria CÂMPINA:

Etapa a VII-a: Viitorul Predeşti – Steaua Margineni, sâmbătă, 1 decembrie, ora 13.00

Etapa a VI-a: Energia Pietroşani – CS Şirna Tăriceni, duminică, 2 decembrie, ora 11.00

Etapa a II-a: AS Şotrile – Viitorul Poienarii Burchii, duminică, 2 decembrie, ora 11.00