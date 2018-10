Ţările europene care găzduiesc sisteme de rachete americane vor deveni ţinte ale Rusiei în cazul unui război, a avertizat preşedintele Vladimir Putin, în contextul deciziei Administraţiei Donald Trump de retragere a SUA din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare (INF), scrie Mediafax. Preşedintele Donald Trump a anunţat că Statele Unite se vor retrage din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare (INF). Liderul de la Casa Albă susţine că Rusia a încălcat acest Tratat, dar Administraţia Vladimir Putin a acuzat în mai multe rânduri că sistemele balistice instalate de Statele Unite în Europa, inclusiv în România, constituie încălcări ale acordului. Kremlinul a avertizat că situaţia riscă să devină „periculoasă”. Miercuri seară, Vladimir Putin a atras atenţia că naţiunile europene care găzduiesc sisteme balistice americane incompatibile cu Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare riscă să devină ţinte ale Rusiei. „Dacă Statele Unite se retrag din Tratatul INF, ce vor face cu noile rachete? Dacă vor fi aduse în Europa şi vor fi montate acolo, noi vom fi nevoiţi să avem o reacţie simetrică. Deci, dacă vor face asta, trebuie să înţeleagă că teritoriile naţiunilor respective riscă să fie ţinte ale unui atac de ripostă. Nu sunt sigur că trebuie să ajungem la o astfel de escaladare a situaţiei în Europa. Eu nu văd niciun motiv pentru acest lucru şi, repet, nu este alegerea noastră, nu este ceva ce vrem noi”, a declarat Vladimir Putin miercuri seară, potrivit agenţiilor de presă Sputnik şi Associated Press, în cursul întrevederii pe care a avut-o la Moscova cu premierul Italiei, Giuseppe Conte. Uniunea Europeană a avertizat Administraţia Donald Trump că decizia de retragere a Statelor Unite din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare (INF), semnat cu Rusia, va genera „instabilitate” şi o „cursă a înarmării”, cu efecte asupra ţărilor europene. Kremlinul a semnalat că Rusia va fi nevoită să dezvolte noi tipuri de rachete nucleare. „Este vorba de securitatea strategică. Măsurile de acest fel pot face lumea mai periculoasă”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei Rusiei. Potrivit cotidianului The New York Times, în afara faptului că Rusia ar fi încălcat Tratatul INF, Administraţia SUA vrea să renunţe la acest acord deoarece este constrânsă să nu dezvolte armament care ar putea fi folosit pentru descurajarea Chinei în consolidarea poziţiei în vestul Oceanului Pacific. Dat fiind că nu este semnatară a Tratatului INF, China a putut dezvolta rachete nucleare cu raze medii de acţiune.