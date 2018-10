Vicepreşedintele PSD, Doina Pană, declară că, din punctul său de vedere, vor fi remanieri, în condiţiile în care comisia de monitorizare a Guvernului a terminat prima parte a evaluării miniştrilor, urmând ca raportul să fie analizat de Viorica Dăncilă, potrivit Mediafax.

Vicepreşedintele PSD pentru regiunea de Nord-Vest, Doina Pană, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă la Bistriţa, că prima parte a evaluării miniştrilor, legată de realizări, a fost terminată de către comisia de monitorizare a Guvernului. “Ne-am încheiat prima parte a muncii în acea comisie de evaluare a realizărilor programului de guvernare. Urmează partea cu resursele umane care va dura mai mult, evident. A fost o muncă contra cronometru, iar la ora actuală raportul este gata”, a spus Doina Pană. Aceasta a afirmat că raportul va fi analizat de Viorica Dăncilă, care apoi va prezenta concluziile în CEx, probabil la sfârşitul săptămânii viitoare sau cel mai târziu săptămâna viitoare, ”încât să gândim o remaniere în Comitetul Executiv Naţional”.

”A fost o analiză foarte amplă, în sensul că pe baza rapoartelor pe care le-au înaintat miniştrii le-am confruntat cu ceea ce scrie în programul de guvernare. Este pentru prima dată când există un program de guvernare care spune clar ce măsură până la ce dată, cu ce impact se va face. (…) Am comparat rapoartele cu datele din programele de guvernare, am comparat şi cu ce trebuia să scoată Parlamentul ca legislaţie (…). Apoi am făcut o analiză foarte amplă legată de modul cum au ştiut să comunice realizările la fiecare minister, pentru că din punctul meu de vedere, şi nu numai al meu, cea mai mare problemă a noastră, ca şi guvernare, este nu că nu luăm măsuri bune, că le luăm, dar nu ştim să le facem cunoscute încât să ajungă la publicul larg şi atunci practic am monitorizat toate apariţiile TV, toate conferinţele de presă, toate deplasările în teritoriu ale fiecărui ministru şi, în funcţie de toate aceste date, s-a întocmit acest raport care eu spun că va fi baza pentru hotărârea pe care o va lua doamna prim-ministru legat de remanierile care vor fi. Din punctul meu de vedere, vor fi remanieri”, a declarat Doina Pană.