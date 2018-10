Rapid Mizil – Ştiinţa Albeşti 1-2 (1-0)

Marcel Marin

Stadion: „Ionuţ Trandafir” – Ciorani. Spectatori: circa 150. Au marcat: C. Elisei (10) / D. Dinu (48), A Stanciu (90+1)

Mizil: Rânceanu – E. Matei (63 Nedelcu), Curea, Lambă (cpt), C. Iacob – Suditu, M. Dan, S. Andrei – C. Ilie (46 I. Petre), Elisei, R. Ghidia. Antrenor: Gabriel Cozma.

Albeşti: Cernat – Ţigău, Albu, D. Dinu (cpt), G. Gheorghe (Apostolache) – M. Dmian, S. Miu – Manolache, A. Stanciu, Al. Ivan – Sterie (82 I. Nicolae). Antrenor: Ionuţ Nicolae.

Cartonaşe galbene: M. Dan 845), Curea (50), Ghidia (84), Elisei 886) / Miu (26), Stanciu (52), Albu 887).

Au arbitrat: Gabriel Gruia (Brazi) – Gabriel Ene (Alexandria), David Ştefan (Strejnic). Observator: Radu Vasile (Ploieşti).

Jucătorul meciului: Dinu (Albeşti)

Cu şase jucători experimentaţi (de fapt, mai aproape de statutul de „veterani”), trecuţi prin eşaloanele superioare – diviziile B şi C – în echipă, Rapid Mizil a condus o repriză ostilităţile cu „vecinii” de la Albeşti, dar, pe final, s-a văzut învinsă, în prelungiri, cu 2-1!

Într-un joc mutat la Ciorani, pentru a face loc, pe stadionul propriu, din Mizil… Zilei Recoltei, echipa pregătită de Gabi Cozma a deschis scorul prin fostul divizionar secund Cosmin Elisei, în min. 10, acesta „neiertând” portarul advers, atunci când are ocazia, de această dată marcând cu un şut din careul mare! Iar „gazdele de conjunctură” au continuat să preseze, Iacob ratând şansa unui 2-0.

Odată cu trecerea timpului însă, „benzina” s-a mai terminat, iar cei din Albeşti au reuşit să revină în joc, având şi norocul unei egalări venite dintr-o execuţie direct din corner! Mai precis, căpitanul Dinu, şi el trecut de „prima tinereţe”, a reuşit să egaleze, şutul-centrare expediat de acesta din corner ajungând direct în plasă, portarul Rânceanu deviind şi el mingea, nefericit (1-1, min. 78).

Iar când jocul, condus bine de către centralul Gruia, se îndrepta spre un egal care, probabil, mulţumea ambele echipe, în secvenţele de final, oaspeţii au reuşit să „dea lovitura”, centrarea lui Apostolache fiind reluată, imparabil, cu capul, de către Stanciu, aducând victoria cu 2-1 în dreptul formaţiei din Albeşti!