V. Stoica

Astăzi și mâine, sute de mii de prahoveni – mai precis 664.347 persoane – sunt chemați din nou în fața urnelor de vot pentru a se exprima prin “Da” sau prin „Nu” la întrebarea legată de revizuirea unui articol din Constituția României.

În Prahova, referendumul din acest an pare să fie sub semnul unui număr – 18!

La scrutinul din 2018 care vizează modificarea Legii fundamentale, în Prahova 18 persoane împlinesc 18 ani în ziua de 6 octombrie și alte 18 împlinesc vârsta care le dă dreptul să meargă la urne mâine, pe 7 octombrie!

Pe de altă parte, la extrema cealaltă, se regăsesc seniorii trecuți de 100 de ani. Potrivit datelor furnizate de către reprezentanții Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, în urma prelucrării informațiilor cuprinse în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor – evidența activă, actualizată la data de 29.09.2018 – în Prahova, 30 de persoane au vârsta de 100 de ani sau peste această vârstă.

Ieri, buletinele de vot destinate referendumului de astăzi și de mâine au fost distribuite către cele 623 de secții de votare din județul Prahova, sub pază specializată.

• Mii de angajaţi ai M.A.I. vor fi la serviciu în aceste două zile

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, alături de reprezentanții celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi Montan Sinaia, Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploieşti, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, precum și alte structuri M.A.I.), se vor afla în misiuni, pentru asigurarea măsurilor de protecţie, ordine și siguranță publică, la secțiile de votare, precum și în locurile de depozitare a buletinelor de vot, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, Raluca Brezeanu.

Conform sursei menționate, 514 polițiști vor asigura paza și protecția la 183 de secții de votare, dintre cele 623 ce se vor constitui pe raza județului Prahova, iar pentru restul secțiilor de votare, dispozitivul va fi asigurat de celelalte structuri ale ministerului. Alți 372 de poliţişti se vor afla în stradă, în aceste două zile de organizare a referendumului, pentru a asigura măsuri de ordine şi linişte publică, în vederea prevenirii oricăror fapte antisociale. De precizat că, zilnic, aproape 80 de polițiști vor fi pregătiți să intervină la nevoie, aceștia fiind constituiți în rezerve (luptători pentru acțiuni speciale și echipe operative de specialiști).

Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi Montan Sinaia, Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploieşti vor avea în responsabilitate 220 de secții de votare dispuse în 178 de locații, unde vor fi prezenți 400 de jandarmi. Și în aceste cazuri, vor fi constituite rezerve de intervenție capabile să intervină în cel mai scurt timp, dacă situația o va impune. Pe de altă parte, jandarmii vor asigura desfășurarea în condiții de siguranță a activității în cadrul Biroului Electoral Județean, având și atribuții de protecție a transportului buletinelor de vot după încheierea procesului de votare. Și 539 de pompieri vor participa la asigurarea desfășurării în bune condiții a referendumului. Premergător procesului electoral, pompierii au efectuat verificări la obiectivele în care sunt organizate secții de votare, fiind înlăturate disfuncționalitățile găsite.