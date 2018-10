V. Stoica

Printre litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată din Prahova sau din alte zone ale țării, în care Primăria Sinaia are calitatea de pârât, se regăsesc și trei dosare – conform datelor făcute publice de către autoritatea locală – de recuperare a unor daune plătite de societăți de asigurare ca urmare a ruperii unor copaci de pe domeniul public și afectării proprietăților private.

Unul dintre cele trei procese a și ajuns la final, Primăria Sinaia fiind bună de plată, după ce instanța de judecată a hotărât ca autoritatea locală să achite reclamantei (o societate de asigurări) suma de 4.940,27 lei, despăgubiri, plus dobânda legală, începând cu data formulării cererii, respectiv luna martie 2017 şi până la achitarea integrală a debitului.

Într-un alt dosar similar, autoritatea locală din Sinaia are tot calitatea de pârât, pierzând de asemenea la instanța de fond și la apel, așteptându-se ultima parte a procesului – recursul . În acest caz, este în joc suma de 1767,93 de lei solicitată tot de o societate de asigurare ca urmare a pagubelor produse patrimoniului unei persoane fizice prin ruperea unui arbore de pe domeniul public.

În cel de-al treilea dosar, Primăria Sinaia este tot pârât, chemată în judecată de o societate de închiriere de autoturisme din Capitală pentru recuperarea sumei de 43.000 de lei, pârâți în această cauză fiind și fostul Rege Mihai, Principesa Margareta a României, Principesa Elena a României, Principesa Maria a României și Irina Walker! Acest dosar se judecă pe fond la Judecătoria Sector 3 București. Și aici este vorba despre pretenții pentru paguba produsă ca urmare a ruperii unui arbore.