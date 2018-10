Judeţul Prahova are înscrise două echipe în noua competiție organizată de către Federația Română de Fotbal – Liga Elitelor Under 15, întrecere în care au drept de joc, la această primă ediție, jucătorii născuți în anul 2004 și mai tineri.

Este vorba despre formațiile Petrosport – antrenor Mihai Nicolescu – și Petrolul – tehnician Laurențiu Tureac. Culmea, deși sunt singurele echipe prahovene din această întrecere, iar criteriile de alcătuire a grupelor sunt geografice (înscrierea s-a făcut doar pe bază de cerere, AJF Prahova având ”alocate” patru locuri în noua întrecere, dar numai două dintre ele au fost ocupate), totuși, FRF a decis să le ”împartă” în grupe diferite: 5, respectiv 7!

Petrolul – care joacă meciurile de ”acasă” pe stadionul ”Chimia” Brazi – va debuta contra celor de la Rapid – meci programat astăzi, de la ora 10,00, iar Petrosport (va juca la Ciorani meciurile pe care le organizează) are primul joc, în deplasare, la Dinamo!

Despre Liga Elitelor Under 15

– Vor fi 16 serii, în general, a câte 6 echipe (sunt mai multe serii în care numărul echipelor este de doar 5, dar nu este cazul formațiilor prahovene)

– Baremul de arbitraj va fi de 90 de lei pentru central și câte 60 de lei pentru fiecare asistent. Se achită și un barem de transport, de asemenea.

– Durata unui joc este de 70 de minute, împărțită în două reprize egale a câte 35 de minute, cu o pauză care nu va depăși 15 minute. Pe toată durata jocului se pot efectua cel mult 7 înlocuiri de jucători (de fiecare echipă)

– Pentru disputarea unui joc oficial, organizatorul este obligat să asigure prezența la teren atât a doi medici/asistenți medicali (medic/asistent medical al echipei gazdă și medic/asistent medical delegat), cât și a două autosanitare, dotate cu mijloace de resuscitare (sau a unei autosanitare, dotată cu mijloace de resuscitare, și a unui autoturism pe care să fie inscripționată o cruce roșie pe fond alb).

– Etapa regională, cu desfășurarea jocurilor în sistem campionat (tur – retur), va fi structurată astfel: 16 serii a câte 5 – 6 echipe (criteriu geografic), cu participarea echipelor calificate din județ. Jocurile din această etapă au date cuprinse între 27 octombrie 2018 și 13 aprilie 2019. Echipele clasate pe locul 1 din fiecare serie se califică în etapa următoare (16 echipe). Urmează faza sferturilor, semifinală și finală.

– Se introduc și câteva elemente în premieră! Astfel, de exemplu, în situația în care un membru al staffului unei echipe, de pe banca de rezerve, protestează prin vorbe sau gesturi la deciziile arbitrilor, echipa în cauză poate fi sancționată cu eliminarea unui jucător din teren pe o periodă de 7 minute (jucătorul care va părăsi terenul de joc va fi ales și comunicat arbitrului de către antrenor)!

Meciurile Etapei 1

Seria 5:

Oct. 27, 10:00

ACS Petrolul 52 – ACS Centrul de Performanță Rapid București

Oct. 27, 10:00

AFC Chindia Târgovişte – CSM Râmnicu Sărat

Oct. 27, 10:00

ACS Prosport Academy – CS Concordia Chiajna

Seria 7

Oct. 27, 10:00

LPS Viitorul Piteşti – CN Dinicu Golescu Câmpulung Muscel

Oct. 27, 12:00

SC Dinamo 1948 – ACS Petrosport Ploieşti

Oct. 27, 14:00

ARD Snagov – ASC Daco- Getica Bucureşti