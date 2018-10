N. Dumitrescu

Pentru peste 3000 de elevi prahoveni, începerea noului an şcolar a fost, cu adevărat, o mare bucurie. Este vorba despre cei care, provenind din familii cu care soarta nu a fost tocmai blândă, au primit rechizite și uniforme școlare, manuale, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, în baza unui proiect social derulat în fiecare an de parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor, multe dintre acestea fiind şi din Prahova. Potrivit Basilica.ro, site-ul de ştiri al Protoieriei Române, Biserica Ortodoxă Română derulează constant programe pentru prevenirea abandonului școlar, dintre acestea cel mai cunoscut fiind proiectul „Alege Școala!”, inițiat în anul 2009 și pus în aplicare la nivel național în anul 2010, derulat de Patriarhia Română în parteneriat cu World Vision Romania. Acest proiect social este derulat în fiecare an de parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor, în luna septembrie, la începutul anului școlar, având ca obiectiv ajutorarea copiilor care se confruntă cu probleme materiale, pentru a încuraja prezența acestora la școală. Astfel, la începutul acestui an școlar, parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor au oferit în total daruri în valoare de aproape jumătate de milion de lei unui număr de peste 8.500 de elevi ce provin din familii sărace sau defavorizate, aproape jumătate dintre aceştia fiind din Prahova.

Valoarea totală a darurilor oferite a fost de 486.682 de lei, la acest proiect contribuind 532 de parohii din Arhiepiscopia Bucureștilor- din București şi judeţele Ilfov și Prahova, beneficiari fiind elevi aflați în situații dificile din punct de vedere financiar și social, copii care se confruntă cu riscul abandonului școlar. Detaliind, iată care a fost sprijinul oferit de către fiecare dintre cele cinci protoierii prahovene care au participat la derularea proiectului menţionat: Protoieria Ploieşti Nord – 21.260 de lei , 982 de beneficiari, implicate fiind 34 de parohii; Protoieria Ploieşti Sud – 13.955 de lei, 510 de beneficiari, 42 de parohii implicate; Protoieria Urlaţi – 26.671 de lei, 525 de beneficiari, 68 de parohii implicate; Protoieria Câmpina – 32.790 de lei, 573 de beneficiari, 75 parohii implicate; Parohia Vălenii de Munte – 35.915 lei, 704 de beneficiari, 54 de parohii implicate.