Ultimii conduc în topul cauzelor generatoare de accidente pe șoselele din judeţ

F. T.

“În zona Paralela 45, pe DN 1, un pieton a fost acroșat mortal de un autoturism. Accidentul a avut loc pe sensul de mers Ploiești – Brașov. Bărbatul, în vârstă de 67 de ani, din Comarnic, se pare că ar fi traversat neregulamentar; “La Comarnic, o femeie în vârstă de 40 de ani a fost lovită de un autoturism. A fost transportată, în stare de inconștiență, la spital. Din primele cercetări, se pare că femeia nu era pe trecerea de pietoni”; “În Poiana Câmpina, o minoră în vârstă de 9 ani a fost transportată la spital după ce a fost acroșată de un auto. Nu se cunosc cauzele accidentului”. Acestea sunt câteva dintre cronicile negre ale buletinelor de presă ale poliției rutiere prahovene. Iar lista cu pietoni care au ajuns la spital sau au murit numai și numai din vina lor poate continua.

Așa că este bine să vedem nu numai paiul din ochii șoferilor, ci și bârna din ochii pietonilor! Nu de alta, dar, potrivit unor surse judiciare, în primele nouă luni ale anului curent, pe primul loc în topul cauzelor generatoare de accidente grave, pe DN 1, au fost abaterile pietonilor !

Poate că acesta este și motivul pentru care ieri, la primele ore ale dimineții, agenții rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova (IPJ) au instituit pe DN 1 – porțiunea de drum care străbate Prahova – mai multe filtre rutiere pentru depistarea celor care traversează prin locuri nepermise sau în timp ce culoarea semaforului este roșie, ori le este lene să urce și să coboare pasarelele special construite, preferând să o ”taie” direct pe șosea și ajungând – din vina lor și numai a lor – pe lumea cealaltă.

Drept este că, potrivit datelor furnizate de către reprezentanții IPJ Prahova, de la începutul anului și până în data de 8 octombrie a.c., pe tronsonul prahovean al DN1 s-au înregistrat “numai” 52 de accidente grave (scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost contabilizate 65 de evenimente rutiere), în urma cărora au rezultat 13 morți (mai puțin cu șase, față de perioada similară din 2017). Un lucru îmbucurător altfel.

Păcat însă, că principala cauză a sus-amintitelor accidente nu au fost șoferii teribiliști care au călcat pedala de accelerație până la podea, nu au fost conducătorii auto care s-au urcat băuți la volan, ci înșiși ei, pietonii. Este adevărat, nici șoferii nu sunt sfinți câtă vreme pe locul doi în ceea ce privește cauzele generatoare de accidente rutiere grave se regăsește viteza excesivă a conducătorilor auto. Cât privește înmulțirea acțiunilor pentru avertizarea și sancționarea acelora care traversează neregulamentar, să mai amintim că, în afară de dimineața zilei de ieri, în urma unei acțiuni desfășurate pe DN 1, în urmă cu două săptămâni, pe tronsonul Băicoi, Bănești, Bărcănești – Puchenii Mari, din totalul celor 43 de sancțiuni aplicate, 10 au fost date … pietonilor.

DN1, tronsonul prahovean, dintre Potigrafu și Azuga. Sunt aproximativ 100 de kilometeri. Sunt cruci, multe cruci… Și, după cum aminteam mai sus, este posibil ca unele dintre acestea, cel puțin în acest an, să fie ridicate în memoria celor care traversează neregulamentar șoseaua. Nu de alta, dar la un așa trafic (media mașinilor care tranzitează zona este de 35.000, zilnic), a te aventura să traversezi prin locuri nepermise înseamnă sinucidere curată.

Nici pe DN 1 A şi B sau drumurile judeţene, situaţia nu este, se pare, mai roză

Nenumăratele festivaluri ale țuicii, ale vinului – aceste september- oktoberfesturi județene – au avut, la rându-le, victime colaterale. Nu avem o statistică oficială în acest sens, dar nu puține au fost victimele din rândurile cetățenilor care, având un pahar în plus la bord, au mers pe trei cărări! Și au nimerit sub roțile sau pe bordurile mașinilor. Iar de-acolo la spital sau direct pe lumea cealaltă…

Iată și cum sună un buletin de presă în ceea ce privește acțiunile agenților rutieri în mediul rural, într-un interval de numai două ore, într-o zi obișnuită, nu neapărat în weekend: “Polițiștii rutieri din cadrul inspectoratului au acționat pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, în special pentru identificarea și sancționarea pietonilor care traversează neregulamentar și nu respectă regulile privind deplasarea pe drumurile publice. Au fost aplicate 100 de sancțiuni contravenționale (…), dintre acestea 21 de amenzi fiind date pietonilor”.

Ceea ce era de demonstrat s-a demonstrat: or fi având șoferii paiul în ochi, dar nu trebuie omisă nici bârna din ochii pietonilor !