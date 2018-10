Luiza Rădulescu Pintilie

Un eveniment în cel mai cuprinzător şi înalt sens a reprezentat, luni seara, aniversarea a 20 de ani de existenţă a unei cunoscute firme ploieştene- BES(Beauty and Science) România, cea care a înscris „capitala” prahoveană şi România pe harta mondială a unei industrii cu totul aparte- industria frumuseţii. Practic, sub blazonul frumuseţii şi al ştiinţei, această firmă a devenit în acest timp- scurt, de altfel, având în vedere turbulenţele din economia, de pe piaţa şi din viaţa socială românească ale ultimelor decenii – o variantă românească de top a firmei italiene Cosmec, care are nu numai o istorie de peste o jumătate de secol, dar astăzi se bucură de prezenţă şi recunoaştere în 80 ţări ale lumii. Alături de directorul general al firmei ploieştene- ing. Martha Maria Mocanu şi echipa acesteia, de patronul firmei Cosmec, Sergio Fregoli, de reprezentantul Academiei Bes de la Milano- Saverio Palma (în foto dreapta), au fost prezenţi în Sala „Europa” din Palatul Administrativ, în care s-a desfăşurat evenimentul, reprezentanţi din mediul de afaceri prahovean şi românesc, din domeniul bancar, dar şi parteneri, colaboratori şi prieteni din alte domenii- învăţământ, cultură, proiecte social-umanitare – în care firma s-a implicat nu o dată. O prezenţă care a fost, de fapt, dovada recunoaşterii şi aprecierii de care se bucură, la nivel naţional şi internaţional, firma care şi-a sărbătorit „ biruinţa, experienţa şi succesul” – ca o frumoasă traducere a denumirii sale şi o justificată confirmare a clasărilor mai mult decât onorante în topul local al firmelor şi în cel naţional. De altfel, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, i-a înmânat directorului general Martha Maria Mocanu o „Diplomă de Excelenţă” drept certificare a performanţelor pe care firma pe care o conduce le-a atins în cele două decenii de activitate.

Cele mai bine de trei ore ale evenimentului aniversar, atât de dense încât cu greu pot fi cuprinse în cuvinte, au căpătat forma unei poveşti ce a fost începută cu rigoarea conceptelor economice şi de afaceri, continuată apoi prin demonstraţiile de artă a frumuseţii realizate cu produsele de cosmetică capilară BES de către hair stilişti specializaţi sub acelaşi renume şi completată de emoţie şi trăiri în cele mai diverse forme ale lor – de la operă la folclor, de la muzică românească la cea italiană, de la confesiune la paradă de modă. Sunt, însă, de spus cel puţin încă două lucruri, cel dintâi fiind acela că întregul eveniment a avut , prin grandoarea ce a armonizat fiecare detaliu organizatoric în parte- de la aranjamentele florale la ceea ce s-a întâmplat pe scenă – nivelul marilor evenimente de acest fel. Apoi, faptul că, la aniversarea propriei excelenţe de douăzeci de ani, firma BES a ţinut să premieze elevi olimpici de excepţie de la Colegiul Naţional

„I.L. Caragiale” Ploieşti- pe care şi directorul general Martha Maria Mocanu l-a absolvit – şi să susţină drumul spre performanţă a unei viitoare artiste, de la Colegiul Naţional „Carmen Sylva”, ceea reprezintă nu numai o şansă dată viitorului unor tineri, ci şi- lucru mult prea rar astăzi- susţinerea fără de care nu îşi pot găsi împlinirea pe care o merită.