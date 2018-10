Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova

De câteva luni bune, s-a aflat în dezbatere publică și parlamentară un proiect de lege care a suscitat reacții puternice din partea tuturor forțelor politice, dar și a mediului privat. Și nu a oricărui mediu privat, ci a celor care activează în domeniul exploatărilor petroliere. Este vorba, desigur, despre proiectul de lege numărul 33/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

Nu de puține ori și nu de către puține persoane, străini sau localnici, s-a afirmat că suntem o țară bogată și, ca atare, tentantă pentru mulți. După ce, în decursul timpului, pe teritoriul României – când mai mare, când mai mic – pământul ne-a dezvelit aurul, petrolul, gazele și multele sale resurse, iată că astăzi marea își dezvăluie și ea câteva din misterele adâncului său. Aceeași mare care ne-a fost de milenii poartă către lume, cărăuș de mirodenii și aliat loial pare a fi astăzi furnizor de bunăstare. Aceeași mare pe care am trădat-o fiindcă ne-am lăsat tocate vapoarele cu care o îmblânzisem – erau multe și încurcau probabil – și ca o sfidare supremă am instalat ca președinte chiar pe corsarul care le-a tăiat, ca nu cumva să mai facem altele. Iar el, în aroganța lui, a continuat să taie chiar și din drepturile noastre, dar aceeași mare vine acum să ne ofere o nouă șansă la dezvoltare.

În teorie, cu toții am căzut de acord că este important ca din noua rezervă de resurse naturale din Marea Neagră să se acopere necesarul de consum al țării și să rămână și un plus pentru a se sprijini economia românească și, astfel, să devenim una dintre puținele țări independente energetic din lume. În practică au fost însă mulți cei care au tras de timp, au tergiversat, au frânat, s-au lamentat, s-au legat de formă și tehnică legislativă doar pentru a-și alimenta propriul orgoliu politic sau, mai grav, pentru a servi unor interese străine acestui neam.

Cu toate acestea, avem astăzi o lege la care s-a lucrat intens. Un proiect susținut de majoritatea guvernamentală, dar amendat și îmbunătățit și de observații pertinente ale opoziției. În ședința comună a comisiilor raportoare, ne-am străduit cu toții să găsim care este cel mai bun echilibru între dorința legitimă a statului român de a obține venituri semnificative și de a avea acces la propria rezervă de gaze pentru economia românească și interesul legitim al investitorilor de a avea predictibilitate, de a avea stabilitate în legislație și de a scoate profit, aceasta fiind practic esența oricărei afaceri.

Jumătate din producția offshore va fi vândută transparent și nediscriminatoriu pe piața internă. Astfel, producția de gaz și petrol din Marea Neagră va contribui la asigurarea independenței energetice a țării, dar și la dezvoltarea economiei românești. Proiectul de lege aduce clarificări și simplificări de proceduri utile investitorilor în procesul de obținere a avizelor necesare și/sau derulării operațiunilor de extracție/transport.

S-a discutat foarte mult și despre modul în care ar trebui folosiți banii rezultați din impozitarea veniturilor suplimentare și redevență. S-a propus ca aceste fonduri să fie folosite pentru dezvoltarea rețelei de alimentare cu gaze a populației, s-a propus redirecționarea lor către parteneriate public-privat, către pilonul II de pensii sau către marile proiecte de infrastructură din România.

Personal, ca român, ca deputat de Prahova, consider că ar fi oportun ca o parte din aceste venituri să fie investite în ceea ce ar aduce apoi o plus valoare inestimabilă astăzi, să investim în cercetare. De ce să nu redăm gloria primei țări din lume care, în urmă cu mai bine de 160 de ani, a avut o rafinărie de petrol? De ce să nu valorificăm potențialul imens pe care Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești încă îl are, prin profesioniștii săi care au calificat inginerii din întreaga lume? Nu ar fi mai bine dacă am reuși să avem propria noastră capacitate tehnică de exploatare pentru un viitor în care și alte zăcăminte din bătrâna mare s-ar dovedi a fi profitabile?

Cred că aceasta ar reprezenta cu adevărat reparația noastră morală față de ceea ce țara aceasta ne-a oferit până acum: să obținem independență energetică prin tehnică și exploatare proprie!