„Îngheţarea salariilor, anul viitor, şi aplicarea Legii salarizării în 2020, în loc de 2022, sunt în contradicţie, întrucât această devansare ar presupune o creştere salarială de 50%, în 2019 şi 2020“, a declarat, ieri, pentru Agerpres, Bogdan Hossu, preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale (CNS) „Cartel Alfa“. În contextul discuţiilor pe tema îngheţării salariilor anul viitor, Hossu a arătat că ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a prezentat acest scenariu alături de altul complet opus, respectiv aplicarea Legii salarizării în 2020, în loc de 2022. „Tot ceea ce noi am câştigat nu numai la Legea salarizării bugetare, dar şi la Legea pensiilor, arată că există probleme de sustenabilitate. Argumentele domnului ministru al Finanţelor că acest lucru s-ar face în vederea devansării aplicării Legii de salarizare bugetare de la 2022 până în 2020 sunt în plină contradicţie. Practic, ca să o aplici în 2020, atunci ar trebui ca anul viitor şi peste doi ani, respectiv 2019 şi 2020, să aplici o creştere salarială de 50%”, a subliniat Hossu.

În opinia sa, aceasta ar fi o promisiune cu caracter electoral, imposibil de realizat, similară cu cea din 2008, când s-a dorit o creştere salarială în sectorul învăţământ, de 50%. Totodată, introducerea unui salariu minim diferenţiat reprezintă o ingerinţă a Guvernului pe piaţa muncii, consideră liderul sindical. „Legat de aspectul privind propunerea unui salariu minim diferenţiat, acesta exista în programul de guvernare al PSD, trebuia aplicat de la 1 ianuarie 2018. Practic, acum guvernanţii au adus o modificare în care se face referire la studiile superioare, dar şi o chestiune după vechimea în activitate care este uşor aberantă şi care pune sub semnul întrebării necesitatea de competitivitate pe piaţa muncii. Nu este normal ca Guvernul să rezolve aceste lucruri. Este rolul partenerilor sociali să negocieze şi să aplice creşteri salariale în funcţie de condiţiile specifice ale sectorului, ale unităţii respective”, a susţinut Hossu. Acesta a arătat că s-a ajuns aici din cauza faptului că actuala guvernare nu a modificat, cum era normal, Legea dialogului social, care trebuia să dea libertatea şi posibilitatea de a încheia contracte colective de muncă pe toate palierele. „Avem două milioane de salariaţi la nivelul salariului minim şi, în acelaşi timp, avem o pauperizare deosebită a persoanelor active. Faptul că avem 19% dintre săraci ca populaţie activă, conform raportului Eurostat, nu arată decât contradicţiile unei economii neguvernate sau fără politici normale de echilibru fiscal şi de dialog social normal”, a susţinut liderul sindical. Hossu a adăugat că există probleme foarte mari pe piaţa muncii, unde frauda depăşeşte 14% din PIB.

„Dacă ne uităm pe structură, constatăm că funcţiile care necesită studii superioare, şi orice calificare superioară, sunt plătite la nivelul salariului minim. Asta înseamnă că structural există o fraudă fiscală şi, în acelaşi timp, există tendinţa clară de evaziune făcută de către angajatori, menţinând salariile minime şi bonificând pe sub masă sau chiar legal, scutindu-se astfel de taxele şi impozitele aferente pentru anumite forme de plată. Raportările din urmă cu doi ani ale Ministerului Finanţelor arată că frauda pe piaţa muncii este 14,3% din PIB”, a afirmat preşedintele „Cartel Alfa”.