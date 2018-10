Luiza Rădulescu Pintilie

Reluând o temă pe care au mai abordat-o într-o trecută întâlnire expoziţională comună cu publicul- obiectul- cunoscuţii artişti ploieşteni Marilena Ghiorghiţă şi Valter Paraschivescu îşi aşază din nou semnăturile pe zeci de lucrări ce compun noua expoziţie ce va fi vernisată mâine, cu începere de la ora 17,00, la Galeria de Artă din Ploieşti. Ulcele din lut, ceainice din alamă, transparente sticle sunt aduse, cu măiestrie, cu povestea lor cu tot, pe simeze şi, din încadratura ramelor, naturile statice sunt pregătite să-şi depăne ceva din “viaţa” ce le-a fost dată pe pânză, sub mângâierea acuarelelor sau delicateţea pastelurilor, celor care le vor privi. Însoţite de flori , de drapaje fluide, ori grele, cu iz oriental, asociindu-şi formele şi culorile în interesante dialoguri, obiectele comunică nu doar între ele, ci şi dincolo de fiecare tablou în parte.

O expoziţie comună, armonizată în jurul aceleiaşi idei şi, totuşi, publicului îi este oferită bucuria de a se afla cumva în faţa a două expoziţii personale şi de a regăsi sau de a descoperi stilul, emoţia, culoarea, trăirea ajunse la maturitatea şi la recunoaşterea pe care le are fiecare dintre cei doi artişti expozanţi. Artista Marilena Ghiorghiţă nu mai are nevoie de nicio prezentare, cum nici artistul Valter Paraschivescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Membri ai Uniuni Artiştilor Plastici din România, Filiala Ploieşti, lucrări ale acestora se află în colecţii particulare şi de stat din ţară şi din străinătate, în acelaşi timp cei doi artişti fiind prezenţe constante în expoziţii şi tabere de creaţie. Iar reîntâlnirile cu publicul în spaţiul expoziţional al Galeriei de Artă Ploieşti sunt, de fiecare dată,- şi cu siguranţă la fel va fi şi de această dată-un privilegiu acordat privirii, simţirii şi emoţiei.