Nicoleta Dumitrescu

Cel mai nou spaţiu verde din Ploieşti – Parcul Municipal Vest – devenit, imediat după inaugurare, în 2016, un fel de „ciuca bătăilor” din cauza criticilor atrase de aspectul jalnic, în mod special al copacilor şi arbuştilor uscaţi, are şanse să se reabiliteze în ochii ploieştenilor. După o serie de reamenajări ale spaţiilor verzi, care au rolul de a-i convinge pe ploieşteni că, într-adevăr, în imediata apropiere a Gării de Vest este şi un parc, municipalitatea a acceptat provocarea Filialei Ploieşti a Uniunii Artiştilor Plastici. Şi anume ca, în anul în care este marcat Centenarul Marii Uniri, acest spaţiu să fie gazdă a Taberei Naţionale de Sculptură Monumentală „România 100”. Cei şapte artişti participanţi pot fi văzuţi deja la lucru, blocurile din marmură albă începând, sub ciocanul şi dalta sculptorilor, să capete forma viitoarelor opere de artă care vor fi amplasate chiar în acest parc. Aflată la prima ediţie, organizatorii doresc ca această tabără să fie organizată anual, intenţia fiind ca Parcul Municipal Vest să devină, în viitor, un Muzeu de sculptură monumentală contemporană în aer liber.

La începutul acestei luni a fost deschisă în Parcul Municipal Ploiești Vest Tabăra Naţională de Sculptură Monumentală – „România 100”, care se va desfăşura până pe 31 octombrie. Organizată de Primăria Municipiului Ploiești și Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale”, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Ploiești, Asociația 24pharte, T.C.E., S.G.U., Filarmonica „Paul Constantinescu”, Teatrul „Toma Caragiu”, tabăra se desfăşoară cu ocazia Centenarului Marii Uniri și are aceeași temă. Selecția artiștilor – șapte la număr – a fost efectuată în urma evaluării portofoliilor primite din partea acestora de către o comisie special constituită în acest sens, fiecare dintre ei urmând să realizeze o sculptură monumentală, conform proiectului selectat, finanţarea fiind asigurată de către Primăria Ploieşti prin Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti şi fiind de aproximativ 198.000 de lei. Materialul pe care îl folosesc la crearea sculpturilor este marmura românească de Rușchița, artiștii prezenți la această tabără fiind Dan Daniel, Maxim Dumitraș, Ion Zderciuc, Bogdan Severin Hojbotă, Petre Virgiliu Mogoșanu, Eugen Petri, Alfred Dumitriu, ultimii doi fiind prahoveni. Aceştia pot fi văzuţi deja la lucru, un nor alb rezultat din praful de marmură, ce se ridică în zona serelor din Parcul Municipal Vest, fiind punctul de reper al amenajării acestei tabere. De altfel, la lucru i-am găsit pe artişti şi noi, îmbrăcaţi în salopete albe sau albastre, cu căşti pe urechi, pentru atenuarea zgomotului, şi măşti de protecţie pe gură, măsurând din priviri blocurile de marmură ce urmau să fie modelate sub „mângâierea” loviturilor de ciocan şi şlefuirea dălţilor. Primul lângă care ne-am oprit a fost artistul Alfred Dumitriu (în foto alăturat). Îmbrăcat din cap până în picioare în alb, doar brâul lat din piele fiind de culoare neagră, purtând pe cap o şapcă de aceeaşi culoare albă, se diferenţia vestimentar de colegii săi, „salopeta de culoare albă fiind un detaliu tehnic necesar împotriva prafului alb de la marmură”, după cum ne-a mărturisit artistul chiar lângă opera sa. Cu toate că ne-a spus că, fiind superstiţios, nu-i prea place să vorbească despre operele sale înainte de a fi gata, până la urmă s-a lăsat convins să ne ofere câteva detalii despre participarea sa la tabăra din Ploieşti. Sub semnul Centenarului Unirii, lucrarea sa va fi un fel de întrepătrundere a două entităţi, o amprentă a femininului dar şi a masculinului contopite în marmură, în care îşi va găsi loc inclusiv un răsărit de soare. Ca şi ceilalţi colegi artişti, lucrează zi lumină, mai mult „şi dacă stau la 100 de metri şi privesc blocul de marmură, înseamnă că tot lucrez”. Un alt sculptor, Bogdan Hojbotă, menţionând, încă de la început, că „organizarea taberei este bine făcută, luând în calcul că este prima ediţie”, a ţinut să ne arate, într-o operă în miniatură, cum va fi la final lucrarea sa: „Lucrarea mea a plecat de la o temă mai veche a mea, cea a zborului. Va fi o dantelărie spaţială pe tema zborului, plecată dintr-o formă rotundă, care exprimă ciclicitatea”. În ceea ce îl priveşte pe Maxim Dumitraş, în opera sa va domina interiorul albastru, plecând de la casele existente în zona Transilvaniei, unde predomină această culoare. „Am plecat de la ideea de uniune, de familie, de speranţă”, ne-a declarat sculptorul. În schimb, venit din Republica Moldova, de la Chişinău, artistul Ion Zderciuc a dorit să folosească în lucrarea sa tema nodului gordian: „Nodul gordian l-am gândit ca pe unul al unirii, care nu se poate desface cu una cu două”.

Punct de atracţie

Prezent, ieri, alături de artişti, Florin Manole, unul dintre iniţiatorii organizării acestei tabere, ne-a declarat că se speră ca, până la 1 Decembrie, lucrările în marmură ale celor şapte artişti să fie aşezate şi pe socluri. Dorinţa a fost avansată în contextul în care tot ieri era aşteptat în Parcul Municipal Vest şi arhitectul şef al oraşului, împreună cu care urma să fie stabilite zonele în care să fie amplasate, în acest parc, lucrările monumentale ale sculptorilor. Asupra acestui aspect a purtat ieri discuţii cu artiştii şi viceprimarul Cristian Ganea, care a anunţat intenţia că tabăra se doreşte să fie o manifestare de tradiţie la Ploieşti. „ Această primă ediţie este dedicată Centenarului Marii Uniri. Dar ne dorim ca manifestarea să fie una de tradiţie, de la anul dorind să fie chiar şi cu caracter internaţional, prin intermediul acestor manifestări Ploieştiul urmând să se îmbogăţească şi cu lucrări valoroase de artă. Mai mult, Parcul Municipal Vest fiind în apropierea unui important drum naţional, această zonă poate deveni cu adevărat un muzeu în aer liber în care se pot vedea lucrări de sculptură monumentală contemporană”, ne-a declarat Florin Manole. Că nu demult hulitul Parc Municipal Vest poate deveni un punct de atracţie graţie lucrărilor executate în cadrul Taberei naţionale de sculptură, ne-a confirmat şi comisarul acestei tabere, artistul plastic Alice Neculea – director adjunct al Muzeului de Artă din Ploieşti.