Florin Tănăsescu

„O viață nu valorează nimic, dar nimic nu valorează cât o viață“. Aceasta este paradigma la care a dat răspunsul, ieri, Laurențiu Colțănel – director Operațiuni Rompetrol Rafinare KMG International, prezent la Blejoi, unde au fost prezentate, oficial, două unități mobile de instruire pentru dezvoltarea programelor de formare în acțiuni de descarcerare și asistență medicală destinate paramedicilor din cadrul SMURD.

În fapt, colaborarea dintre Rompetrol și “Fundația pentru SMURD” datează încă din anul 2009, iar ca o continuare a acestei tradiții, două centre mobile de profil, a căror valoare se ridică la peste 100 de mii de euro, au fost expuse în prezența secretarului de stat, dr.Raed Arafat, a prefectului Mădălina Lupea, a președintelui Consiliului Județean – Bogdan Toader, a primarului localității – Adrian Dumitru și a reprezentanților ISU Prahova. Dar ce înseamnă 100 de mii de euro pe lângă fondurile în valoare de peste cinci milioane de dolari investiți, potrivit directorului Laurențiu Colțănel, de către Rompetrol, în ultimii ani, în domeniul sanitar românesc? Diferența dintre viață și moarte, acesta este răspunsul.

“Vă întrebați, probabil, de ce am ales localitatea Blejoi pentru lansarea oficială a acestor două centre mobile? Fiindcă este aproape de Ploiești, unde funcționează Rafinăria Vega, cea mai longevivă din România”, a explicat, ieri, directorul Operațiuni Rompetrol Rafinare – Kaz Munay Gas International, Laurențiu Colțănel, motivul prezentării, în cadru oficial, a celor două centre mobile de pregătire a formatorilor SMURD în localitatea prahoveană.

Totuși, Rompetrol nu face “transfuzie” numai de centre mobile de formare, nu alimentează doar cu combustibil elicoptere SMURD (cum a precizat doctorul Raed Arafat, care are și calitatea de președinte al “Fundației pentru SMURD”), ci și lecții de supraviețuire. Nu de alta, dar ieri, în sala de sport din localitate, formatorii de specialitate din cadrul ISU Prahova au predat elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a lecții despre cum să procedeze până ajung Salvarea sau SMURD-ul la victimă.

Dar, nu înainte ca Raed Arafat să destindă atmosfera dialogând cu copiii și punând chiar întrebări la care alții s-ar fi codit să răspundă. Ca de exemplu: “Este cineva în această sală care a sunat la «112» fără să aibă vreo urgență?”. Ei bine, a venit și un răspuns “Da!”, din partea unuia dintre elevi.

Evident, au fost și printre ei care au răspuns că unei rude i se făcuse rău și a pus, imediat, mâna pe telefon.

“Ce facem, însă, până ajunge Salvarea la domiciliul sau în locul în care unei persoane i se face rău?”, a fost întrebarea la care răspunsul l-au dat tot formatorii de la SMURD, exemplificând, practic, fie pe manechine, fie “pe viu” – în ultimul caz, “victimele” fiind alese dintre elevii prezenți la eveniment – care sunt primele măsuri care trebuie luate în astfel de situații critice.

Probabil că astfel de lecții, zelul, răbdarea formatorilor și, nu în ultimul rând, interesul arătat de către reprezentanții Rompetrol au determinat-o pe Mădălina Lupea, prefectul județului, să afirme: “Profit de ocazia oferită de către reprezentanții Rompetrol, prezenți aici, la Blejoi, și vreau să transmit un mesaj. Un mesaj pe care îl spun nu în calitatea oficială pe care o am, ci în aceea de părinte; da, este bine ca astfel de lecții de prim-ajutor să fie predate în toate școlile din județ. Aș vrea ca nu numai în anumite instituții de învățământ să fie predate lecții de supraviețuire și nu numai în anumite momente – cum ar fi Școala Altfel -, ci periodic. Chiar am de gând să propun reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Prahova organizarea unor astfel de cursuri în toate școlile din județ. Aș dori ca elevii să capete un minimum de cunoștințe în domeniu, cunoștințe care fac diferența între viață și moarte”.

“O viață de om nu valorează nimic, dar nimic nu valorează cât o viață” ? Pentru reprezentanții Rompetrol Kaz Munay Gas International, a doua variantă – “nimic nu valorează cât o viață” este cea mai plauzibilă. Dovadă stau cei aproape zece ani de colaborare cu “Fundația pentru SMURD”, cele două centre mobile prezentate la Blejoi și…

Și, suntem siguri, “transfuzia” de fonduri pentru salvarea de vieți omenești în România nu se va opri aici.