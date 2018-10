Antrenor la Clubul Sportiv Dacia Martial Arts și din circuitul de K1 Colosseum Tournament, Stelu Felix trece prin moment dificile. Profesorul de kickboxing din Ploieşti are nevoie, urgent, de ajutor, după ce a fost diagnosticat cu boala “Basedow Graves“ – o boală tiroidiană autoimună, care are ca simptome slăbirea vederii, diplopie (vede obiectele duble) și exoftalmie (ochi bulbucați). Stelu Felix Stoica, în vârstă de 49 ani, are nevoie, pentru a-i fi salvată vederea, de mai multe intervenţii chirurgicale în țară sau în străinătate (o operație costă în jur de 15.000 de euro), cât și de tratament postoperatoriu.

Cei care vor să-l ajute pe Stelu Felix Stoica o pot face donând în următorul cont: RON – RO44RNCB0509058806880004

Pentru ajutorarea acestuia, prietenii şi colegii vor organiza mâine, între orele 14:00 – 18:00, pe esplanada Sălii Sporturilor “Olimpia“, un eveniment caritabil pentru strângere de fonduri.

Vor fi prezentate publicului demonstraţii de tarabane ale Toboşarilor de la Organizaţia Umanitară Concordia România, demonstraţii de kickboxing şi arte marţiale cu sportivi de la Florin Ghiţă Academy, Dacia Martial Art, Go Gym şi Shiro Washi, momente de dans cu majoretele Happy Dance şi Paula Voicea, Zumba Kids cu Ancuţa, demonstraţii de aerobic ale instructorilor de la Max Gym Ploieşti şi o tombolă Fitness Club Nico, care va acorda 10 abonamente personalizate, momente de magie cu Victor Dorobanţu ( Teatrul Ancuţa ), precum şi multe momente surpriză, inclusiv lansarea unor porumbei albi!