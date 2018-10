Astăzi și mâine, la Hotelul Alexandros din orașul prahovean Bușteni, se desfășoară cea de-a XXII-a ediţie a Conferinţei Naţionale cu participare internaţională “Durabilitatea construcţiilor – problemă de importanţă naţională”. Conferinţa reunește reputaţi specialiști în domeniul construcţiilor, care prezintă lucrări deosebite privind influenţa diferiţilor factori externi asupra clădirilor sau a căilor de comunicaţii.

Din comitetul de organizare face parte și deputatul de Prahova Rodica Paraschiv, vicepreședinte Căi de comunicaţii al Comisiei Naţionale de Comportare in situ a Construcţiilor (CNCisC), care a transmis un mesaj participanţilor la Conferinţa Naţională “Durabilitatea construcţiilor – problemă de importanţă naţională”.

Comisia Naţională de Comportare in situ a Construcţiilor (CNCisC) s-a înfiinţat ca o comisie tehnică a secţiei Construcţii din fostul Consiliu Naţional al Inginerilor și Tehnicienilor, funcţionând din 1984.

Din anul 1993, s-a constituit ca o asociaţie autonomă cu personalitate juridică, scopul ei fiind iniţierea de acţiuni pentru prezervarea fondului construit pe baza cunoașterii comportării in situ a construcţiilor.

Asociaţia funcţionează și în prezent cu același scop, iar din anul 1997, prin Buletinul Informativ al CNCisC, își popularizează activitatea, în același timp publicând materiale de specialitate.

Colaborarea cu asociaţii din domeniul construcţiilor, cu universităţi de profil, dar, mai ales, cu URBAN-INCERC, a contribuit la creșterea nivelului știinţific al prezentărilor și, mai ales, la integrarea și la ancorarea asociaţiei în cadrul organizaţiilor cu rol determinant în acest domeniu din România.

Urmărirea comportării în exploatare și intervenţii la construcţii existente, precum și post-utilizarea construcţiilor este o componentă a sistemului calităţii, instituit prin Legea 10/1995 – Legea Calităţii în Construcţii.

Conform legislaţiei în vigoare, controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care – din punct de vedere tehnic – exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.

Într-o lume în care viteza, dorinţa obţinerii de profit imediat sunt din ce în ce mai mari, este de datoria noastră, a tuturor celor din instituţiile statului cu atribuţii în domeniul calităţii construcţiilor, a organizaţiilor profesionale, să conștientizăm proprietarii, administratorii și utilizatorii de construcţii asa cum sunt ei definiţi prin lege, de importanţa acestei componente a sistemului de calitate.

Sunt în derulare programe de investiţii cu finanţare internă sau externă, fonduri europene care chiar din titlu ne îndeamnă – “Să construim inteligent, să construim durabil!”

Dar câţi dintre cei implicaţi în procesul investiţional înţeleg că o construcţie are o perioadă de viaţă în care este necesar să-i fie asigurate performanţele de comportare în exploatare în scopul satisfacerii pe întreaga durată de existenţă a exigenţelor utilizatorilor și colectivităţilor?

Există legislaţie, există proceduri, dar insuficient aplicate. Cât din bugetul aprobat este alocat urmăririi comportării construcţiilor în timp? Doar în momentele critice – uneori aproape de colapsul construcţiei – se intervine.

În cazul construcţiilor care necesită urmărire specială, aceasta se realizează conform proiectului, în rest, doar atunci când efectele sunt vizibile și creează efect psihologic.

Este nevoie să se prăbușească poduri, clădirile să nu mai poată fi utilizate, drumurile să devină impracticabile ca să acţionăm?

Nu! Sunt sigură că această a XXII-a Conferinţă Naţională – la care am făcut un pas important, aducând alături de noi Inspectoratul de Stat în Construcţii, cel mai important actor în acest demers – va contribui la demararea unor acţiuni concrete în acest sens.

Deputat Rodica Paraschiv

Vicepreședinte al Comisiei Naţionale de Comportare

in situ a Construcţiilor