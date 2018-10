V. Stoica

Un drum județean din extravilanul orașului Sinaia va fi consolidat după ce a fost afectat de alunecări de teren reactivate. Consiliul Județean Prahova a lansat procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor pe DJ 713, în trei zone care necesită reparații urgente, aflate la kilometrii 3 și 4 ai acestui drum care se desprinde din drumul național DN 71, arteră de legătură între Sinaia și Târgoviște.

Drumul județean afectat de alunecări de teren nu asigură, în porțiunile menționate, condiții normale de circulație pentru autovehicule, din cauza faptului că se îngustează extrem de mult și nu permite circulația rutieră în ambele sensuri.

Ploile abundente din ultimii ani au declanșat fenomene de instabilitate pe tronsonul care se află în administrarea Consiliului Județean Prahova, fiind nevoie de refacerea zonelor afectate, proiectul fiind finalizat în decembrie 2016. Ulterior, din cauza ploilor căzute în cantități mari și culminând cu a doua jumătate a lunii august 2018, s-au reactivat alunecările de teren pe partea dreaptă a drumului respectiv, care au provocat – potrivit temei pentru lucrări – extinderea cedării și tasării platformei drumului până la mijlocul părții carosabile. Acum, trebuie făcute lucrări în regim de urgență, respectiv lucrări de consolidare a fundaţiei de parapet de tip „L” pe două rânduri de micropiloţi şi lucrări de sisteme rutiere noi, astfel: în zona km 3+300: zona afectată de alunecare are lungimea de 55,00 m, unde se va executa o fundaţie de parapet tip „L”, pe care se va monta parapet de protecţie şi se va reface sistemul rutier; în zona km 3+400: zona afectată de alunecare are lungimea de 51,00 m, unde se va executa o fundaţie de parapet tip „L”, pe care se va monta parapet de protecţie şi se va reface sistemul rutier; în zona km 4+200: zona afectată de alunecare are lungimea de 35,00 m, unde se va executa o fundaţie de parapet tip „L”, pe care se va monta parapet de protecţie şi se va reface sistemul rutier.

Data estimată de realizare a lucrărilor este de circa opt luni, de la primirea ordinului de începere a acestor consolidări, iar valoarea estimată a contractului ce va fi semnat este de 2,95 milioane de lei fără TVA.