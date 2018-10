V. S.

Doar 26 la sută din fondurile alocate pentru dezvoltare s-au cheltuit până la sfârșitul lunii septembrie din bugetul județului Prahova și 76 la sută din banii alocați pentru funcționare.

„Nu este nici pe departe satisfăcător faptul că la capitolul drumuri s-au cheltuit până la sfârșitul lunii septembrie doar 5% din banii alocați în acest an. O situație similară este la Spitalul Judeţean de Urgență Ploiești, unde din 13 milioane de lei alocați pentru dezvoltare a fost cheltuită doar suma de 3 milioane de lei. Sperăm că, per total, execuția bugetară la dezvoltare să ajungă până la finalul anului la 46%”, a declarat președintele CJ Prahova, Bogdan Toader.

Un alt exemplu este Școala specială nr. 1, unde nu s-au cheltuit banii alocați pentru acest an din cauza faptului că a fost reziliat contractul de lucrări pentru că firma care a câștigat licitația pentru realizarea clădirii noi destinată copiilor acestei unități școlare nu s-a mai prezentat pe șantier. În acest caz, este necesară reluarea licitației pentru continuarea lucrărilor.