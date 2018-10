Violeta Stoica

Haos și în Prahova, ca și în multe alte județe ale României, cu doar câteva zile înainte de referendumul pentru revizuirea Constituției, programat a avea loc în zilele de sâmbătă, 6 octombrie și duminică, 7 octombrie.

Mai mult de un sfert dintre președinții secțiilor de votare desemnați prin tragere la sorți, la Tribunalul Prahova, pentru a ocupa aceste funcții, au solicitat retragerea de pe listele stabilite inițial, impunându-se o nouă tragere la sorți din rândul Corpului Experților Electorali.

De altfel, potrivit legii, există două variante de a nu participa la referendumul de sâmbătă și duminică în calitate de președinți sau de locțiitori ai acestora în cele 623 de secții de votare din județul Prahova: cererea de suspendare sau cererea de retragere din Corpul Experților Electorali, organism în care se intră fie pe bază de examen, fie direct din rândul celor care au experiență în conducerea unei secții de votare, de la scrutinele anterioare.

Deși termenele de retragere din rândul experților electorali sunt stabilite în legislația referitoare la organizarea Autorității Electorale Permanente, ambiguitatea pare să domine în aceste zile, cu foarte puțin timp înainte de deschiderea secțiilor de votare pentru referendum.

Corpul Experților Electorali pare să își subțieze rândurile, chiar înainte de referendum, ceea ce înseamnă că acest organism trebuie să-și împrospăteze apelurile către persoanele cu experiență în organizarea alegerilor sau către cele care doresc să intre prin examen în rândul experților electorali.

Avalanșă de cereri de retragere din funcția de președinte de secție de votare în majoritatea județelor din țară, cu doar câteva zile înainte de referendumul pentru revizuirea Constituției României, programat a avea loc în zilele de sâmbătă și duminică, adică la finalul acestei săptămâni.

Chiar de săptămâna trecută, experți electorali din județul Prahova, membri ai Corpului Experților Electorali, au depus la Autoritatea Electorală Permanentă cereri de retragere din această calitate, ceea ce înseamnă că nu vor mai fi președinți sau locțiitorilor ai acestora în secțiile de votare nici la acest referendum, dar nici la alte scrutine care vor avea loc în viitor în România, în condițiile în care Legea 208/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente prevede că retragerea din corpul experţilor electorali se realizează pe bază de cerere formulată în scris în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale.

Pe de altă parte, potrivit aceleiași legi, „în cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini funcţia de preşedinte al unui birou electoral al unei secţii de votare sau funcţia de locţiitor al acestuia cu ocazia unor alegeri este obligat să solicite în scris Autorităţii Electorale Permanente suspendarea din corpul experţilor electorali, pe durata acestora, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor”.

Corpul experților electorali reprezintă evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă, putând face parte din acest organism, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții: are cetățenia română; cunoaște limba română, scris și vorbit; are drept de vot; are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției; nu face parte dintr-un partid politic; a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu; nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal. Admiterea în Corpul experților electorali se face fie pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia, fie pe bază de examen.

• Precizări importante din partea Biroului Electoral Central

Printre răspunsurile date de reprezentanții Biroului Electoral Central la nelămuririle din teritoriu privind situațiile care pot apărea în perioada desfășurării Referendumului pentru revizuirea Constituției, se fac precizări referitoare la înlocuirea președinților birourilor secțiilor de votare în cele două zile în care românii sunt chemați la urne. Astfel, printr-o precizare a Biroului Electoral Central, se arată că dacă un președinte de secție nu se prezintă pe 6 sau pe 7 octombrie, “până la desemnarea unui nou președinte (n.n. – prin tragere la sorți, la Tribunal), activitatea biroului electoral al secției de votare nu poate fi condusă de către un alt membru al biroului electoral al secției de votare”.

Pe de altă parte, tot BEC a emis o hotărâre adoptată în interpretarea Legii, prin care se lămurește situația în care un tânăr care împlinește 18 ani în ziua de

7 octombrie dorește să se prezinte la referendum. Astfel, printr-o decizie a Biroului Electoral Central s-a hotărât: cetățenii români care împlinesc vârsta de 18 ani în data de 7 octombrie au dreptul să își exprime voința prin vot doar în această zi, prin urmare nu se pot prezenta la urne în prima zi a referendumului.