V. Stoica

Complexul de Servicii Comunitare din comuna Fântânele are nevoie de personal pentru asigurarea condițiilor de prestare a serviciilor medicale și de întreținere pentru beneficiarii acestui centru aflat în rețeaua Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. Astfel, instituția socială organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale, de execuție, majoritatea dintre ele fiind în domeniul medical. Cele mai multe posturi care sunt scoase la concurs sunt de infirmier (8 posturi), trei posturi de îngrijitor, două posturi de asistent medical principal cu studii postliceale sanitare și grad principal, un post de asistent medical debutant cu studii postliceale sanitare. Pe lângă acestea, mai este nevoie de doi muncitori calificați fochiști și de un muncitor necalificat bucătar.

Salariile nu sunt chiar de neglijat, având în vedere veniturile satisfăcătoare pe care le poate acumula lunar un angajat al Complexului de Servicii Comunitare Fântânele cu tot cu bonusuri. Potrivit listei funcțiilor din cadrul acestui centru socio-medical aferentă lunii septembrie 2018, un infirmier poate să aibă un salariu de bază de până la 2.133 de lei, un asistent medical debutant – de 3.750 de lei, iar un asistent medical principal – de 4.679 de lei. Un fochist are un salariu de bază de 2.205 lei, iar un îngrijitor poate să ajungă la 2.600 de lei.

Conform aceleiași surse, instituția acordă și sporuri, compensații sau prime. Pentru munca de noapte se acordă spor de 25% calculat la salariul de bază în valoare brută corespunzător graficului de lucru pentru asistenți medicali, infirmieri sau îngrijitori, spor de 100% pentru munca prestată în zilele de sărbători legale, de repaus săptămânal și în alte zile declarate nelucrătoare pentru asistenții medicali, infirmieri, îngrijitori, muncitori calificați la bucătărie sau fochiști. La acestea se adaugă indemnizație de hrană la nivelul anual a două salarii minime brute pe țară garantate în plată proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, plus vouchere de vacanță la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară, acordate proporțional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.

Complexul de Servicii Comunitare Fântânele este împărțit în două tipuri de servicii – pentru pensionari și pentru recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap.

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice – Pensionari (14 locuri) asigură, în principal, găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, terapii de recuperare fizică/psihică/ mintală, socializare, pe o perioadă nedeterminată, beneficiari putând fi pensionarii care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele condiții: nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta; nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii; veniturile proprii nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată sau se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale din cauza bolii sau a stării fizice sau psihice.

În cele 36 de locuri ale Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap se oferă servicii de găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, recuperare şi reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupațională, socializare, pe o perioadă nedeterminată, beneficiari putând fi persoane adulte cu dizabilități – grad de handicap grav, accentuat, mediu și ușor pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a emis decizia de internare în centru.