Numărul global al insolvenţelor a crescut cu 6,4% în 2017, în Europa Centrală şi de Est, nouă ţări raportând un volum mai ridicat al insolvenţelor (Croaţia, Estonia, Ungaria, Lituania, Polonia, România, Rusia, Serbia şi Slovenia), conform unui comunicat al Coface, remis AGERPRES.

„Europa Centrală şi de Est s-a bucurat de o activitate economică îmbunătăţită în ultimii ani. Acest lucru s-a putut remarca îndeosebi în 2017, când creşterea medie a PIB-ului regiunii a ajuns la 4,5% – cea mai mare rată din 2008. Consumul gospodăriilor şi intrările din investiţiile de active fixe au contribuit semnificativ la creştere. Cu toate acestea, mediul de afaceri favorabil din 2017 nu a fost suficient pentru a determina o îmbunătăţire a situaţiilor legate de lichidităţile companiilor. Numărul global al insolvenţelor a crescut cu +6,4% în 2017, ceea ce înseamnă o inversare a tendinţei din ultimii ani, când a existat o scădere de -6% în 2016, după un declin de -14% în 2015”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, o altă schimbare a fost faptul că, în 2017, mai multe ţări au fost afectate de o creştere a insolvenţelor. În cursul anului, nouă ţări au raportat un volum mai ridicat al insolvenţelor (Croaţia, Estonia, Ungaria, Lituania, Polonia, România, Rusia, Serbia şi Slovenia), în timp ce doar cinci ţări au înregistrat o scădere (Bulgaria,

Republica Cehă, Letonia, Slovacia şi Ucraina).

Defalcarea regională arată o mare varietate a dinamicii, de la un declin al insolvenţelor de 27,1% în Slovacia şi de 26% în Republica Cehă, la creşteri uşoare de 2,4% în Estonia şi 2,5% în România şi chiar de 40,1% în Croaţia. Ţările au menţionat câteva motive comune pentru deteriorarea lichidităţilor companiilor, ceea ce a dus, în unele cazuri, la insolvenţe. „Utilizarea ridicată a capacităţii şi cererea solidă au încurajat companiile să îşi extindă afacerile. În plus, perioadele pozitive din economie au impulsionat înfiinţarea de noi companii, în ciuda nivelului ridicat al concurenţei care prevalează într-un număr de sectoare. Companiile au înregistrat frecvent creşteri ale cifrei de afaceri şi evoluţii mai mici ale profiturilor. Profiturile au fost constrânse de costurile tot mai mari, inclusiv cu salariul şi materiile prime – confirmate în accelerarea indicilor preţului de producţie”, a explicat Grzegorz Sielewicz, economist regional Coface pentru Europa Centrală şi de Est.

În plus, dificultatea în ocuparea posturilor vacante a devenit un obstacol major pentru companiile din Europa Centrală şi de Est în activitatea şi potenţiala lor extindere. Companiile au raportat mai frecvent această problemă decât nesiguranţa legată de cererea pentru produsele şi serviciile lor, conform sondajelor Eurostat. În concluzie, accelerarea economică nu este singurul factor care afectează lichiditatea sectorului de afaceri a regiunii.

Conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate din România intrate în insolvenţă a scăzut cu 2,48%, în primele opt luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2017, la 5.615.