BET (Bucharest Exchange Trading), indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), care reflectă evoluţia celor mai tranzacţionate companii de pe piaţa reglementată a BVB, exclusiv societăţile de investiţii financiare (SIF-uri), a scăzut cu 1,01%, joi faţă de miercuri, până la 8.401,96, potrivit Mediafax.

BET-TR (Bucharest Exchange Trading Total Return Index), care reflectă atât evoluţia preţurilor companiilor componente, cât şi dividendele oferite de acestea, era la închiderea a Bursei cu 1,02% sub nivelul de miercuri, la 12.233,70.

BET Plus (Bucharest Exchange Trading Plus Index), care reflectă evoluţia companiilor româneşti listate pe piaţa reglementată a BVB, a scăzut cu 1,07%, la 1.251,68.

BET-FI (Bucharest Exchange Trading – Investment Funds), care reflectă evoluţia societăţilor de investiţii financiare (SIF-uri) şi a altor entităţi asimilabile acestora (Fondul Proprietatea), a închis joi cu o scădere de 0,84%, la 36.416,31.

Dintre cele 15 companii incluse în indicii, cele mai mari scăderi, de câte 1,91%, le-au înregistrat Banca Transilvania, până 2,305, şi Romgaz, până la 33,4000.

Alte scăderi de peste 1,5% au fost în dreptul: Electrica (de 1,87%, la 10,4800), Transgaz (1,70%, 347,0000), Transelectrica (1,68%, 23,3500), Bursa de Valori Bucureşti (1,61%, 24,4000), Purcari Wineries Public Company Limited (1,61%, 18,3000) şi Nuclearelectrica (1,54%, 7,6700).

În schimb, singura companie care a crescut este Fondul Proprietatea, cu 0,87%, până la 0,9270.

Pieţele europene, inclusiv Bursa de la Bucureşti, au deschis, joi, în scădere, pe fondul deprecierilor bursiere din Statele Unite şi Asia, dar şi al disputelor comerciale şi al andamentului titlurilor de stat.