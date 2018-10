Reprezentativa Under 19 a României a învins de două ori, cu 2-1 şi 1-0, selecționata similară a Suedei, într-un dublu test amical, la Buftea. Această ”dublă” amicală este ultimul test de verificare al tricolorilor înainte de startul calificărilor pentru Campionatul European Under 19 de anul viitor. Reprezentativa U19 va juca în luna noiembrie calificările Campionatului European dedicat juniorilor Under 19, care se va desfășura în Armenia în vara anului 2019. România va face parte din Grupa 13 alături de Bulgaria, Grecia și Gibraltar. Turneul de calificare va fi găzduit de Bulgaria și se va desfășura în perioada 14-20 noiembrie, echipa noastră având programate meciuri cu Bulgaria (14 noiembrie), Grecia (17 noiembrie ) şi Gibraltar (20 noiembrie ) Echipele care se vor clasa pe primele două locuri în cele 13 grupe se vor alătura celor două echipe calificate direct la Turul de Elită, Portugalia și Germania. Turul de Elită se va disputa în primăvara anului 2019. La finalul Turul de Elită, câștigătoarele celor 7 grupe, alături de țara gazdă, Armenia, vor participa la Campionatul European care se va desfășura în iunie 2019. Pentru echipa condusă de Daniel Oprescu evoluează şi o serie de jucători “cu legături” în judeţul nostru, chiar căpitanul acestei reprezentative, Antonio Manolache – legitimat acum la Groningen, în Olanda, fiind un “produs” al Centrului de Copii şi Juniori de la Petrolul, jucător “pierdut” însă de fotbalul nostru, după falimentul SC FC Petrolul SA! Alături de Manolache, în echipa României U19 se regăsesc şi Valentin Ţicu – care face parte acum din lotul petrolist, Andrei Rus (CS Afumaţi, unde este împrumutat de către Petrolul), dar şi trei fotbalişti legitimaţi la Astra 2, de asemenea născuţi în anul 2000. Este vorba despre mijlocaşii Gabriel Şerban, Radu Chiriac şi Alexandru Duminică! Nu în ultimul rând “craioveanul” Valentin Mihăilă este un fotbalist trecut, de asemenea, pe la Astra, originar fiind din Finta – Dâmboviţa.