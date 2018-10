Industria din România şi-a revenit, după patru luni de activitate slabă, dar, pe de altă parte, managerii nu par convinşi că redresarea va fi lină şi uniformă în perioada următoare, reiese din datele Barometrului Industrial, publicate ieri, potrivit Agerpres.

Pe segmentul producţiei, sursa citată arată că numărul comenzilor noi şi-a revenit mai puternic decât volumul producţiei. Astfel, au ieşit din zona negativă de 49 de puncte în august, urcând la 59, în septembrie.

De asemenea, comenzile pentru export care în august scăzuseră la un indice de 47, nivelul cel mai scăzut din ultimele 12 luni, au urcat în septembrie la 54. „Avansul este important pentru că semnalează trecerea de la contracţie la creştere, dar saltul este relativ slab şi se află sub media istorică de 57 de puncte din ultimii trei ani”, se notează în datele citate.

Totodată, importurile de materii prime au crescut cu un ritm mai viguros decât exporturile. După ce au înregistrat un scor de 51, în august, acestea au ajuns la 62, în septembrie.

La capitolul forţei de muncă, Barometrul Industrial relevă faptul că numărul de angajaţi a ieşit din comprimarea de 44 de puncte şi a revenit la 50, lucru care semnalează un echilibru între expansiune şi contracţie. „Cu rare excepţii, mişcările de personal în industrie se caracterizează prin scăderi cu amplitudine relativ mică şi apoi reveniri la nivelul iniţial, fără perioade de expansiune semnificativă sau neîntreruptă a numărului de angajaţi. Trenarea se explică prin lipsa investiţiilor la scară largă şi prin flexibilitatea redusă a pieţei muncii”, se precizează în comunicat.

În ceea ce priveşte costurile şi veniturile, dacă pe primul segment acestea au urcat de la 67 la 70 de puncte în zona de expansiune, odată cu volumul producţiei şi al importurilor de materii prime, preţurile încasate de către firme au atins şi nivelul cel mai ridicat din ultimele trei luni, de la 57 în iulie, la 60 în septembrie. În aceste condiţii, indicatorul rămâne deocamdată aproape de media din primele opt luni ale anului.

Indexul de optimism al managerilor a crescut până la 60, în septembrie, de la 56 cât era în august. Cu toate acestea, scorul se află mult sub media primelor opt luni (64 de puncte).

Comparativ cu luna august, în septembrie managerii au fost mai optimişti în legătură cu ceea ce îi aşteaptă peste şase luni în materie de comenzi, producţie sau preţuri pe care speră să le încaseze. În acelaşi timp, se arată mai puţin optimişti cu privire la exporturi, la nivelul costurilor de producţie, la importuri şi la numărul de angajaţi. „În esenţă, aşteptările managerilor rămân volatile. Nu e neapărat un semn rău. Arată că aşteptările ţin cont de fluctuaţiile realităţii, iar puţină teamă contribuie la supravieţuire”, se arată în concluziile Barometrului Industrial.

Începând din 2014, în fiecare lună, IRSOP şi SNSPA întreabă un eşantion de manageri dacă în firma lor producţia, comenzile, stocurile, angajările şi alţi parametrii au crescut sau au scăzut faţă de luna precedentă. Indexul este bazat pe raportul net dintre răspunsuri semnalează expansiune dacă trece de 50 de puncte şi de contracţie dacă scade sub 50.