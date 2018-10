Guvernul se reuneşte, în această dimineaţă, pe ordinea de zi a şedinţei Executivului fiind o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, textul fiind criticat de unii lideri social-democraţi. Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat vineri, la Parlament, că „de principiu” va avea loc luni, la ora 09.00, o şedinţă de Guvern pentru adoptarea OUG pe legile justiţiei, înainte ca premierul Viorica Dăncilă să plece, pentru o săptămână, într-o deplasare în Turcia şi în mai multe state din zona Golfului Persic. Liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, a declarat ieri, pentru MEDIAFAX, despre textul OUG pe legile justiţiei, că formula revocării membrilor CSM e „stupidă”, prevederea legată de răspunderea magistraţilor este „o bătaie de joc”, motiv pentru care Guvernul ar trebui să respingă ordonanţa. „Ridică mari semne de întrebare. Am senzaţia că umbra lui Macovei şi Prună a acoperit gândirea acestei ordonanţe, dincolo de faptul că ordonanţa este foarte mult extinsă faţă de ceea ce părea să fie subiect de discuţie pentru o eventuală modificare. De exemplu, am întâlnit formule de tipul <se prorogă până la terminarea preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene>, am găsit formula absolut stupidă legată de revocarea membrilor CSM în care judecătorii, respectiv procurorii, votează pentru revocare dar după aia se pronunţă CSM-ul cu majoritate de voturi”, a declarat, duminică, pentru MEDIAFAX, liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, întrebat ce observaţii are cu privire la textul ordonanţei de urgenţă de modificare a legilor justiţiei pe care Ministerul Justiţiei l-a trimis CSM-ului.

În OUG pe legile justiţiei, care a ajuns vineri seară spre aviz la CSM, sunt prevăzute o serie de modificări, printre care amânarea pensionării anticipate a magistraţilor întrucât va avea un impact major asupra funcţionării instanţelor şi parchetelor. Astfel, se amână prevederile privind pensionarea anticipată până la data de 31 decembrie 2022. În OUG se mai arată că se va adopta un nou alineat la articolul 54 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor ce prevede numirile în funcţiile de conducere de la Parchetul General, DNA şi DIICOT. Potrivit Ordonanţei, alineatul introdus arată că selecţia procurorilor-şefi se realizează pe baza unui interviu, în cadrul căruia candidaţii vor susţine un proiect şi, pentru a fi asigurată transparenţa procedurii, audierea se va transmite în direct, audio-video pe pagina de internet a Ministerului. Ordonanţa vizează şi adoptarea modificării articolului 96 din Legea 303 privind prejudiciile. Astfel, potrivit documentului, statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, urmează să exercite acţiunea în regres împotriva judecătorului sau procurorului dacă, în urma raportului Inspecţiei Judiciare rezultă că eroarea judiciară a fost exercitată de magistraţi cu rea credinţă sau gravă neglijenţă. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, pe 3 octombrie, că membrii Comisiei de la Veneţia au fost de acord cu OUG pentru legile justiţiei.