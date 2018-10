În nomenclatorul ocupaţiilor din România sunt trecuţi aburitori, corhănitori sau discotecari!

Nicoleta Dumitrescu

Ieri, în cele două municipii din Prahova – Câmpina şi Ploieşti – au avut loc, simultan, tradiţionalele acţiuni prin care angajatorii încearcă să găsească forţă nouă de muncă. A fost vorba despre “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi”, acţiune organizată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, scopul fiind cel al creşterii gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi sporirea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor incluse în categoria “grupuri vulnerabile”, prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă. În ce măsură angajatorii participanţi la acţiunile de ieri au avut noroc ca prahovenii prezenţi să şi accepte, din prima, ofertele de muncă, rămâne de văzut. Şi asta deoarece cea mai bună dovadă că angajatorii nu găsesc doritori pentru ocuparea locurilor vacante din rândul celor cu studii superioare, dar nici cu studii medii, sunt statisticile AJOFM Prahova din această vară: lunar, 3.000 de locuri de muncă sunt vacante în Prahova, dintre care 1.000 rămân neocupate. De departe, la nivel judeţean, criza acută a muncitorilor o resimt cei din domeniul construcţiilor, care nu mai găsesc angajaţi nici măcar pentru demolări, pe lista muncitorilor greu de găsit regăsindu-se manipulanţii de mărfuri, vânzătorii, şoferii de maşini de mare tonaj etc. Poate şi de aceea, în speranţa că, poate, vor avea mai mult noroc, o serie de firme s-au reprofilat, dovadă fiind multitudinea anunţurilor postate pe toate gardurile, aşa cum am zărit, acum câteva zile, inclusiv la Balta Doamnei. Astfel, o firmă este în căutare de…lipitori care să lucreze într-o papetărie. De altfel, nomenclatorul meseriilor e bogat în tot felul de calificări, unele mai cunoscute, altele mai ciudate, printre care aburitor plută, aglomeratorist, confecţioner cocleţi, discotecar, corhănitor, lucrător de tineret etc. Doritori să fie !

Locuitorii din Balta Doamnei care sunt în căutarea unui loc de muncă pesemne că au avut o mare dilemă atunci când au citit, recent, pe panourile destinate publicităţii stradale, într-unul dintre anunţurile de angajare, că se caută…lipitori! Nu este o glumă, o firmă angajează lipitori şi asamblori coperţi, locul de muncă fiind într-o papetărie. Iar ca oferta să pară şi mai atractivă, se menţionează, negru pe alb, că ansamblarea coperţilor se face într- un spaţiu special amenajat, respectiv într-un laborator, unde, atenţie, se stă pe

scaun (!!!). Cert este că, pentru doritori, oferta ca pe cartea de muncă să fie trecută ocupaţia de “lipitor” se anunţă a fi destul de tentată: transportul gratuit, salariul net 1.150 de lei/lună, tichete de masă, tot lunar, în valoare de 200 de lei, la care se vor adăuga şi bonusuri de productivitate, între 100 şi 300 de lei. Trebuie menţionat faptul că activitatea de lipitor chiar este reală, aceasta regăsindu-se şi în nomenclatorul ocupaţiilor din România, existând inclusiv cea de lipitor de lentile şi prisme. De altfel, nu este singura ocupaţie mai puţin cunoscută, în nomenclatorul menţionat regăsindu-se şi altele care te fac să te întrebi despre ce ar putea fi vorba.

Aburitor plută este, de exemplu, un operator la instalațiile de prelucrare a lemnului care acționează și controlează echipamentele automatizate utilizate la tăierea lemnului pentru prelucrarea cherestelei, a furnirului și a fabricării placajelor, precum și la alte procese de prelucrare a lemnului, pentru o utilizare ulterioară. Există şi ocupaţia de aglomeratorist, fiind vorba despre operatorul la instalațiile de prelucrare a metalelor care acționează, monitorizează, reglează și întreține mașinile (instalațiile) și echipamentele, cu funcția unică de prelucrare și transformare a minereurilor, precum și pentru a îmbunătăți, căli, lamina și extruda metalele. Cartonagistul este operatorul la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din hârtie, care acționează și supraveghează mașinile (utilajele) care produc cutii, plicuri, pungi și alte obiecte din hârtie, carton și materiale similare. Confecţionerii de cocleţi sunt, la rândul lor, constructorii și montatorii de structuri metalice care asamblează, ridică și demontează cadrele metalice (structurale) ale clădirilor și alte structuri. Ce ar putea fi însă corhănitorii? Sunt ebeniştii și lucrătorii asimilați acestora care produc, decorează și repară mobilierul din lemn, căruțele și alte vehicule, roțile, piesele de schimb, accesoriilor, modelele și alte produse din lemn, utilizând mașini de prelucrare a lemnului, mașini-unelte și alte unelte de mână specializate. Discotecarii sunt funcționarii din biblioteci, a căror ocupaţie este de a elibera şi primi materiale de bibliotecă, de a sorta şi aranja cărțile pe rafturi, înregistrările sonore și vizuale, publicațiile periodice, jurnalele, revistele și ziarele și de a furniza informații generale despre bibliotecă pentru utilizatori. În schimb, crescătorii de tineret sunt specialiștii în asistență socială și asimilaţii acestora, care administrează și implementează programe de asistență socială și servicii comunitare și asistă clienții pentru rezolvarea problemelor personale și sociale. Mamoşii de porcine sunt crescătorii de animale pentru producția de lapte și carne, care planifică, organizează și efectuează activități pentru creșterea și îngrijirea animalelor domestice (exclusiv păsările de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai, pentru producția de carne, lapte și alte produse lactate, piei și lână sau pentru utilizarea ca animale de tracțiune și în activități sportive sau recreative, pentru vânzare ori livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizații specializate sau în piețe. Nu în ultimul rând, operatorii scămuşetori sunt operatorii la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile, care acţionează şi supraveghează maşinile care albesc, vopsesc sau efectuează alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor. Iar lista de ocupaţii ciudate poate continua…