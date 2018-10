O stewardesă americană întreabă în avion un pasager de origine arabă:

– Doriţi ceva de băut, un vin sau coniac, whisky, bere?

– Nu, mulţumesc, în câteva clipe voi conduce avionul.

* * *

Când românii au inventat laserul, marile puteri și-au trimis spionii ca să vadă cum folosesc românii laserul. Au fost ăștia prin Moldova și prin ţara românească și au găsit numai drumuri ca vai de ele (cu inscripții pe margine “AICI SUNT BANII DUMNEAVOASTRĂ”, oameni săraci și… ce mai… România). Dezamăgiți au luat-o către vest. Şi cum drumul spre casa trecea prin Ardeal… când să treacă munții au văzut un munte plin de oi și numai un cioban la ele. S-au mirat oamenii și au vrut să-l întrebe pe tip cum se descurcă cu atâtea oi:

– Bade, nu sunt cam multe oi? Cum ai grijă de toate?

– No, d-apoi simplu, cu laser.

Rămân ăștia stupefiați.

– Cum dom’le o ţară întreagă nu știe ce să facă cu laserul și ăsta, un cioban i-a și găsit o aplicație? Bade ai putea să ne faci și nouă o demonstrație ca să nu murim prosti?

– No, io voi face dacă mi-oţi spune ce e aia..

– Păi să ne arăți și nouă cum păzești oile cu laser…

– A… apoi îi simplu: Laseeeer, cuțu, cuțu, vin’ la tata!

* * *

Miezul nopţii. Un beţiv se leagănă din gard în gard, când e oprit de un poliţist.

– Vă rog frumos, actele dv. şi să-mi spuneţi unde mergeţi!

Beţivul se uită lung şi răspunde:

– Mă duc la o conferinţă despre efectele nocive ale alcoolului şi despre riscul beţivilor de a deveni rataţi.

Poliţistul se uita la el fix şi întreabă:

– La ora asta? Cine ţine o conferinţă despre aşa ceva la miezul nopţii?.

– Nevastă-mea şi, mai mult ca sigur, şi soacră-mea.

* * *

Soţia lui Funeriu discuta cu o prietenă:

– Mâine e ziua lu’ bărbatu-meu şi nu ştiu ce cadou să-i iau!

– Cumpără-i o pălărie.

– Nu, ca asta i-am luat anul trecut.

– Cumpără-i atunci o carte.

– Nu, că mai are una!

* * *

Unui avocat îi este cerut sfatul de către un cămătar:

-Cum îmi pot primi cele 30 milioane înapoi de la Ionescu, dacă eu mi-am pierdut chitanţa de împrumut?

-Scrieţi-i o scrisoare şi spuneţi-i să vă trimită odată cele 60 milioane împrumutate.

-Bine dar eu i-am împrumutat doar 30 milioane!

-Tocmai asta vrem să obţinem de la el, o dovadă scrisă că vă datorează doar 30 milioane…

* * *

Adevăruri generale în viaţă:

Optimismul este un stadiu de dezvoltare a pesimismului.

Deşi oamenii se tem de moarte, ei sărbătoresc fiecare an înaintarea în vârstă.

Dintre optimist şi pesimist e cel mai bine a fii oportunist.

Deşi nu le place, oamenii merg la şcoală, liceu, poate facultate, ca în final să obţină slujbe care nu le plac.

Mai bine să iubeşti şi să pierzi, decât să te căsătoreşti.

Legile lui Murphy sunt esenţiale vieţii.

La început au fost cele 4 elemente; restul a fost făcut în China.

Toate adevărurile generale în viaţă sunt false.

* * *

Viaţă de programator

Un programator mergea pe strada când o broască îl striga şi îi spune:

– Dacă mă săruţi, am să mă transform într-o prinţesă foarte drăguţă.

Programatorul lua broscuţa, o puse în buzunarul lui şi merse mai departe. Broscuţa strigă:

– Dacă mă săruţi, am să mă transform într-o prinţesă foarte drăguţă şi voi sta cu tine o săptămână.

Programatorul scoase broscuţa din buzunar, se uita la ea, zâmbi şi o puse înapoi în buzunar. Broscuţa urla din nou:

– Dacă mă săruţi, am să mă transform într-o prinţesă foarte drăguţă, voi sta cu tine o săptămână şi voi face orice vrei.

Programatorul scoase broscuţa din buzunar, îi zâmbi şi o puse înapoi în buzunar. În final, broscuţa îl întrebă:

– Care-i problema? Ţi-am spus că mă voi transforma într-o prinţesă foarte drăguţă, voi sta cu tine şi voi face absolut ce vrei tu. De ce nu vrei să mă săruţi?

Programatorul spuse:

– Uite, eu sunt un programator. Eu nu am nevoie de prietenă, dar o broscuţă care vorbeşte, asta e ceva…

* * *

Cât de mult îţi iubești soţia

Soțul: -Soția mea lipsește de ieri. A fost să ajute niște oameni săraci și nu a mai venit.

Polițistul: -Ce înălțime are ?

-Hmm… nu știu sigur. Oricum sub 2 metri.

-Greutate?

-Nici grasă, nici slabă.

-Culoarea ochilor?

-Un fel de căprui cred.Nu știu sigur.

-Culoarea părului ?

-O modifică de câteva ori pe an. Cred că e un blond deschis..

-Ce îmbrăcăminte purta?

-Cred că pantaloni… dar e posibil și fustă sau șort.

-Cu ce mașină a plecat ?

-Cu Jeep-ul meu.

-Ce fel de Jeep?

-Era un Jeep Rubicon din 2012, Cutie manuală 6+1, opţiuni 2×4, 4×4 şi 4×4 cu reductor şi diferenţial cu alunecare controlată – Punte anterioară Dana 30 Next Generation – Culoare verde închis metalizat – Hard-Top în culoarea caroseriei – Jante aliaj – Filtru de particule – Proiectoare ceaţă – Computer bord – Cruise-control – Controlul stabilităţii (ESP) – Controlul tracţiunii (ASR) – Sistem Stop & Start – Hill-Start assist – Airbag-uri frontale şi laterale – Roll-bar – Tapiţerie piele (inclusiv volan şi schimbaror) – Scaune faţă încălzite – Bancheta posterioară fracţionabila 2+1 – Oglinzi retrovizoare încălzite, ajustabile electric – Geamuri electrice faţă şi spate – Volan reglabil – Comenzi volan – Sistem audio original HiFi Premium Alpine, putere 506W, 9 difuzoare + subwoofer – Bluetooth – Climatronic – Senzori lumina – Senzori ploaie – Alarma – Antifurt – Imobilizator electronic – Închidere centralizată – Cârlig remorcare original…

Soțul bufnește în plâns…

Polițistul îl liniștește: -Calmează-te , omule ! O să-ți găsim Jeep-ul !

* * *

Fără limbă engleză nu se poate

În portul Constanța sosește un vas englezesc. Docherul strigă către căpitanul vasului.

– Hei căpitane!

– Yes…

– Aruncă parâma, să leg vasul.

– I don’t understand, face foarte calm căpitanul, care nu știa românește.

– Aruncă ba parâma, frânghia aia cu care se leagă vaporul de chei.

– I can’t understand you!

– Parâma, boule, pă-râ-mă, aruncă parâma!

– Sorry, I don’t understand.

– Aruncă parâma, idiotule, cu ce vrei să te leg, cu șiretul de la pantof?

– I don’t understand!

Exasperat, docherul își cheamă colegul:

– Băi, Gigi, tu mai știi ceva engleză, vino încoa’ că nu mă înțeleg cu tâmpitul ăsta.

Gigi vine și zice:

– Lasă-l în seama mea. Hey sir!

– Yes…

– Aruncă ba parâma, hai repede.

– I don’t understand.

– Parâma, aruncă parâma încoace!

– I don’t understand.

– Ce face? Can you speak english?

– Yes, face căpitanul răsuflând ușurat.

– Atunci de ce paștele mă… nu arunci parâma?

* * *

Despre votul la Referendum

O cioară sta pe o cracă cu o bucăţică de caşcaval în gură. Vine vulpea.

– Cioară, cioruţă, eşti tu, draga mea, destul de sofisticată în gândirea ta politică?

Cioara tace.

– Cioară, cioruta, ai votat tu, fato, pe 7 octombrie?

Cioara tace.

– Cioară, ciorişoară, ai votat DA sau NU?

Cioara ispitită şi călcată pe nervi, nu se poate abţine!

– DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Cade caşcavalul, vulpea fuge cu tot cu auriul trofeu.

Cioara înţelepţită şi tristă cugeta:

– Şi dacă aş fi spus NU… s-ar fi schimbat oare ceva?