Violeta Stoica

Noi lucrări de extindere și de modernizare cu fonduri europene vor fi realizate în incinta Spitalului Județean de Urgență Ploiești și a Spitalului de

Obstetrică-Ginecologie, după semnarea contractelor de finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional. De această dată, este vorba despre ambulatoriile integrate ale celor două unități medicale cu paturi aflate în administrarea Consiliului Județean Prahova, la care ar urma să fie făcute lucrări care să îmbunătățească starea clădirilor și dotările existente în prezent.

Consilierii județeni au aprobat ambele proiecte, documentațiile tehnico-economice și studiile de fezabilitate întocmite pentru acestea, ceea ce înseamnă că pot fi lansate în aplicația destinată solicitării de fonduri europene pentru perioada de programare 2014-2020, respectiv în MySMIS 2014. Tocmai pentru faptul că astăzi este ultima zi în care se vor putea lansa în această aplicație proiectele respective, aleșii județeni au fost convocați în ședință ordinară pe luna octombrie, mai devreme decât de obicei.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a fost împuternicit să semneze toate actele necesare și contractele de finanțare aferente celor două proiecte.

Un ambulatoriu al unui spital este important pentru pacienți, care pot fi bolnavi externați din spital care au nevoie de urmărire din partea medicilor specialiști sau pot fi pacienți trimiși la medicii specialiști de către medicul de familie. Tot un ambulatoriu integrat al unui spital este locul în care se fac investigații medicale, se stabilesc diagnostice și tratamente medicale, se monitorizează foștii pacienți ai spitalului. Aceste destinații le au și cele două ambulatorii integrate ale Spitalului Județean de Urgență Ploiești și Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploiești, compartimente ale celor două unități medicale cu paturi care au nevoie de extindere și de modernizare pentru a le oferi pacienților condiții mai bune și timpi mai mici de așteptare.

Proiectul Consiliului Județean Prahova privitor la ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Ploiești are în vedere reabilitarea spațiilor existente în corpul C1 prin recompartimentare, refacerea finisajelor interioare, a instalațiilor existente, precum și anveloparea termică a corpului de clădire respectiv.

Extinderea va viza amenajarea în curtea interioară a unei săli de așteptare cu fișier, birou de programare și evidență a pacienților, programările urmând să poată fi realizate și în sistem online.

În prezent, în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești își desfășoară activitatea 15 cabinete medicale, însă, de-a lungul timpului, nu au fost efectuate în imobil decât reparații curente, activitatea medicală desfășurându-se în spații subdimensionate, care nu corespund cerințelor actuale privind asigurarea fluxurilor de pacienți și de personal. Astfel, pacienții sunt nevoiți să staționeze, în așteptare să le vină rândul la cabinetele medicilor, pe holuri cu lățime mai mică de un metru și jumătate, îngreunându-se circulația curentă a persoanelor – fie ele pacienți sau personal medical. Mai mult decât atât, accesul în clădire se face pe o scară abruptă, care are nevoie atât de reabilitare, dar și de adaptare pentru persoanele greu deplasabile.

În cazul ambulatoriului de la Spitalul Județean, valoarea estimată a investiției este de 11 milioane de lei inclusiv TVA, conform devizului general al lucrărilor.

Și pentru maternitatea ploieșteană, Consiliul Județean Prahova a întocmit un studiu de fezabilitate, prin intermediul unei societăți specializate, din care reiese că prin investiția care va fi finanțată cu fonduri UE se urmărește extinderea și recompartimentarea corpului D – unde funcționează ambulatoriul – plus refacerea instalațiilor interioare și reabilitarea termică a clădirii, la care se vor adăuga și dotări suplimentare.

Și în acest caz, Consiliul Județean Prahova recurge la extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti, date fiind condițiile în care se desfășoară în momentul de față activitatea medicală: spațiile funcționează în parametrii subdimensionali, circuitele funcționale nu se supun normativelor în vigoare, parțial dotările sunt vechi. În prezent, serviciile în sistem ambulator sunt asigurate de un cabinet obstetrică ginecologie, unul de neonatologie, unul de planificare familială și un cabinet pentru întreruperea sarcinilor la cerere.

Spațiile destinate acestor cabinete sunt situate în mai multe locații ale spitalului, la etaje diferite, la distanță între ele, ceea ce determină creșterea dificultății în acordarea serviciilor medicale.

În privința reabilitării și extinderii ambulatoriului de la maternitate, costurile sunt estimate la aproape 6,7 milioane de lei, inclusiv TVA.