Nicoleta Dumitrescu

În ultima perioadă, s-a vorbit mult despre salariile „grase” din administraţia locală, inclusiv în privinţa lefurilor care sunt câştigate în Primăria Ploieşti circulând tot felul de “legende”. A adus însă lămuriri primarul Adrian Dobre, care, ieri, a făcut publice detalii în ceea ce priveşte sumele necesare pentru plata salariilor din primărie. Astfel, salariul brut mediu este în valoare de 5.000 de lei în Primăria Ploieşti! În opinia edilului, dacă s-ar raporta strict la salariat, suma nu ar fi chiar aşa colosală, însă, raportată la bugetul local, plata tuturor funcţionarilor face cu adevărat „gaură”, în condiţiile în care aproape o treime din bugetul local anual se consumă cu plata salariilor angajaţilor! Conform declaraţiilor acestuia, vina pentru majorările la maximum ale lefurilor angajaţilor din administraţia locală, dar şi pentru alte majorări de tarife, aparţine aleşilor locali. “Ca primar, eu nu am fost de acord nici cu majorările, la maximum, ale salariilor angajaţilor, şi nici cu modificarea tarifului la biletele de călătorie cu mijloacele de transport în comun. Toate aceste majorări, însă, au fost adoptate în şedinţele Consiliului Local Ploieşti, iar unii dintre consilieri, în mod special cei care deţin majoritatea în legislativul local, nu realizează faptul că toate aceste majorări au vitregit bugetul local. Semnalul pe care îl dau este însă faptul că avem soluţii pentru orice problemă care se iveşte şi vor exista fondurile necesare pentru funcţionarea tuturor serviciilor publice”, a declarat Adrian Dobre.

110 milioane de lei! Aceasta este suma care este ruptă anual din bugetul local al municipiului Ploieşti doar pentru plata muncii funcţionarilor publici din administraţia locală. În cifre, reprezintă aproape o treime din bugetul local din acest an al municipiului Ploieşti, confirmarea venind chiar de la primarul oraşului, Adrian Dobre. “Din bugetul local anual al Ploieştiului, care este de 375 de milioane de lei, 110 milioane de lei este bugetul de salarii, sumă ce creează mari prejudicii la bugetul local”, a declarat, ieri, edilul Ploieştiului, care nu a ezitat să pună sub semnul întrebării, din această cauză, şi necesarul de fonduri pentru cheltuielile privind funcţionarea municipalităţii ploieştene. În organigrama Primăriei Ploieşti sunt prinşi 1.700 de angajaţi, dintre care 20% lucrează efectiv în Primăria Ploieşti, restul fiind salariaţi ai serviciilor şi ai direcţiilor de specialitate aflate în subordinea primăriei sau a legislativului local. Şi pentru că tot a fost discuţia de bani, edilul a mai spus că, lunar, doar pentru angajaţii Primăriei Ploieşti sunt necesare, lunar, fonduri în valoare de două milioane de lei, în condiţiile în care salariul minim brut este de 5000 de lei. În acest context, Adrian Dobre a ţinut să reamintească faptul că acesta nu a fost de acord nici cu majorarea, la maximum, a salariilor din cadrul municipalităţii, şi nici cu alte schimbări de tarife, aşa cum s-a întâmplat recent la TCE, când un bilet de călătorie cu mijloacele de transport costă de la începutul lunii octombrie 2,5 lei, nu 2 lei aşa cum era până luna trecută. “Văd că tema bugetului local al municipiului este îndelung discutată, în ultima perioadă, de unii dintre consilierii locali, în mod special de cei aflaţi la putere. Ce nu se înţelege este faptul că nu se mai poate merge doar pe consum de bani din buget. S-au aprobat majorările de salarii, care au fost la maximum, o cheltuială în plus fiind aprobată inclusiv pentru efectuarea de cursuri, în afara Ploieştiului, de către angajaţi. Nu mai spun de modificarea preţului biletului TCE, cu care eu nu am fost de acord. Ce este cert este că toate aceste majorări au vitregit bugetul”, a menţionat primarul Adrian Dobre. Aceste declaraţii au fost făcute având în vedere faptul că, în ultima perioadă, în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora nu ar mai exista fonduri în bugetul local pentru plata facturilor la serviciile publice. Admiţând că sunt unele întârzieri, dar care vor fi rezolvate, edilul a precizat: ”Avem soluţii pentru orice problemă. Surse de finanţare există. La sfârşitul acestei luni avem programată o rectificare a bugetului local ”.