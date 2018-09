USR a depus luni, la Senat, un proiect de lege prin care îi obligă pe primari să realizeze până în 2024 expertize tehnice pentru rezistenţa la cutremur a unităţilor de învăţământ ridicate înainte de 1978. USR susţine că în România nu există o situaţie oficială a şcolilor cu risc seismic, potrivit Mediafax.

„Proiectul USR stabileşte ca toţi primarii din ţară să dispună începerea expertizării tehnice a construcţiilor cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ ridicate înainte de 1978, începând cu data de 01 ianuarie 2020. Expertizele vor fi realizate de experţi tehnici atestaţi şi trebuie să fie finalizate până la data de 1 iunie 2024. Pe baza expertizelor tehnice va fi făcută încadrarea clădirilor într-o clasă de risc seismic şi, acolo unde este cazul, vor fi fundamentate măsurile de intervenţie aferente”, a transmis USR într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Iniţiatorul proiectului de lege, senatorul USR Cristian Ghica, a menţionat că în prezent România are aproximativ trei milioane de elevi care învaţă în peste 6000 de şcoli, însă nu există o evidenţă a unităţilor de învăţământ cu risc seismic.

“Chiar şi o singură şcoală dacă are probleme, trebuie să ştim acest lucru, iar primăria trebuie să ia urgent măsuri de consolidare. La noi în ţară sunt enorm de multe şcoli unde nu s-a făcut niciodată vreo expertiză tehnică. În mod normal, pentru o ţară cu riscul seismic pe care îl are România, expertizarea clădirilor trebuie făcută la anumite intervale de timp pentru a evita tragediile. În acest moment, în România sunt aproximativ 3 milioane de elevi care învaţă în peste 6.000 de şcoli. Nu există o situaţie oficială a şcolilor cu risc seismic şi nici a celor care ar putea avea nevoie de consolidare”, a precizat Cristian Ghica în expunerea de motive a proiectului de lege.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente a fost trimisă luni Biroului Permanent al Senatului, urmând să fie dezbătută în plenul acestuia, în calitate de primă Cameră sesizată.