* Se cere demisia imediată a lui Liviu Dragnea

* Mâine – şedinţă a CExN al PSD

* Susţinătorii liderului social-democrat se regrupează

Social-democraţii se vor reuni într-o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD, mâine, de la ora 12,30, informează Biroul de presă al partidului, citat de Agerpres.

Lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisă prin care cer „demisia imediată” a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor şi asigurarea interimatului la conducerea partidului de către premierul Viorica Dăncilă, care este preşedinte executiv.

Documentul este semnat de vicepreşedintele PSD Paul Stănescu, viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de Gabriela Firea, vicepreşedinte PSD şi primar general al Capitalei, de Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinte PSD şi vicepreşedinte al Senatului.

Scrisoarea contestatarilor din PSD, de care se vorbeşte de o săptămână, conţine 19 puncte, primul dintre ele fiind legat de demisia lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte PSD şi al Camerei Deputaţilor. Scrisoarea e semnată de trei membri: Gabriela Firea, Paul Stănescu şi Adrian Ţuţuianu.

„Noi suntem membri ai PSD. Nu plecăm nici din partid, nu vom face nici altceva, vom continua să ne exprimăm în forurile statutare ale partidului. Am făcut un apel public la toţi parlamentarii PSD, la consilierii judeţeni şi locali să ni se alăture în acest demers. Nu cred că aţi văzut că am scris ceva de funcţii în această scrisoare şi nu cred că e cazul să discutăm de funcţii. Soluţia propusă la punctul 2 este ca interimatul să fie asigurat de preşedintele executiv. Şi-o asumă toată lumea. Dăcă a fost convocat vineri CEX-ul ne vom pronunţa acolo şi o să aveţi toate detaliile. Nu am calculat procente (semnatarii scrisorii – n.r.), dar vă pot spune că sunt cei mai mulţi dintre cei care au fost vehiculaţi din presă”, a mai spus Ţuţuianu.

Pe de altă parte, susţinătorii lui Dragnea se regrupează. Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, a declarat, ieri, referitor la scrisoarea în care se cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, că doar „rău-voitorii” nu văd lucrurile bune pe care le-a văzut partidul şi a adăugat că trebuie „să punem cruce” discuţiilor în şedinţa CEx.