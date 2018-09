Federaţia Română de Fotbal a aprobat, în şedinţa de joi a Comitetului Executiv, ca ACS Petrolul 52 Ploieşti să participe în competiţiile fotbalistice aflate sub auspiciile FRF sub denumirea mărcii Petrolul Ploieşti.

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi, astfel încât, din acest moment, clubul ploieştean va figura cu denumirea istorică şi în actele oficiale ale Federaţiei Române de Fotbal, ca marcă. Practic, Federaţia Română de Fotbal va folosi, în actele clubului, ACS Petrolul 52 (la legitimări, pe facturile emise de club, de exemplu), dar în comunicări va apărea doar numele Petrolul! Aceeaşi situaţie o regăsim şi la clubul AFC „R” Bucureşti, care are dreptul de a folosi marca „Rapid”.

A venit şi Ştefănescu

FC Petrolul Ploieşti a perfectat un nou transfer “de Liga 1”, Cătălin Andrei Ştefănescu fiind împrumutat de la prim-divizionara Politehnica Iaşi, Ştefănescu a semnat un acord valabil până la sfârşitul sezonului în curs, urmând ca, la finalul acestui angajament, FC Petrolul Ploieşti să deţină prima opţiune în eventualitatea unui transfer definitiv. În vârstă de 23 de ani, Ştefănescu evoluează, cu precădere, pe postul de mijlocaş central şi are, deja, o experienţă bogată la nivel de prim eşalon, acolo unde a bifat 97 de meciuri şi 7 goluri marcate pentru Ceahlăul Piatra Neamţ (2012-2015), FC Voluntari (2015-2016), Steaua (2016-2017) şi Politehnica Iaşi (2016-2018).

Rus la Clinceni, Nica spre Metaloglobus

În paralel, pentru că numărul jucătorilor legitimaţi la Petrolul a ajuns la “cote” ridicate, au început şi disponibilizările, jucători care au venit chiar vara aceasta la Ploieşti fiind acum nevoiţi “să-şi facă bagajele”, pentru a avea şansa să joace, efectiv, lucru care la Petrolul ar fi foarte dificil în condiţiile actuale.

Primul plecat a fost internaţionalul de junior Alexandru Rus, jucător născut în anul 2000, pe care impresarul său, Bogdan Apostu l-a dus la colega de serie a “FCP-ului”, Academica Clinceni. Rus va pleca cu Naţionala Under 19 la turneul de calificare la Campionatul European, practic, noua sa echipă neavând posibilitatea de a se baza pe el mai bine de o lună de zile!

Şi atacantul Eugen Nica (adus de la FC Baloteşti, via Juventus Bucureşti) – jucător folosit câteva minute în meciul “de tristă amintire” cu FC Tunari, din Cupă – ar putea fi împrumutat, Metaloglobus Bucureşti arătându-se interesată de serviciile sale, iar lista va mai fi “completată” până pe 3 septembrie, când este ultima zi de transferuri.