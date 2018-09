Arena „Gloria”, din Buzău, găzduieşte turneul Cupei Regiunilor, influenţa „numărului 1 şi … un sfert” din FRF, Gabi Bodescu, fiind decisivă!

Bodescu a dus fotbalul internaţional „acasă la el” şi fotbalul buzoian se pregăteşte să scoată „capul în lume”, Gloria promovând din D în C, iar acum se pregăteşte de eşalonul secund. Un oraş cu infinit mai puţine „posibilităţi” ca al nostru, Ploieşti – am ajuns iată, unde „ne doare” – dă lecţii, la propriu, în ultimii ani! Într-un ziar de sport local (da, Buzăul are aşa ceva) se prezintă activitatea sportivă „la zi”, Buzăul promovând în această vară trei cluburi la nivelul primului eşalon, handbalul fete (cu vreo 350.000 euro buget), cel masculin (la fel), futsalul – undeva pe la 100.000 cheltuiţi, iar rugby-ul de primă ligă exista deja – încă vreo 200.000, să zicem. În total, vreun milion (sau poate un pic mai mult), dar lumea are ce vedea! Şi la ei sunt angajări controversate (un coleg din Buzău îmi spunea că sunt 8 pensionari, foste cadre MAI sau MAPN, care activează la aceste cluburi, că sunt 5 ofiţeri de presă, fiecare având 3 secţii „în subordine” şi destule ale situaţii „interpretabile”), dar, se face şi sport!

La noi, se cheltuiesc bani mai mulţi şi nu vedem Liga I în Ploieşti, oraş care a devenit o „ruşine” când vine vorba despre acest domeniu!