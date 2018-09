Marian Dima

Județul Buzău va găzdui una dintre grupele turneului intermediar din cadrul UEFA Regions Cup, întrecere la care selecţionata de amatori a României, sub comanda lui Cristi Lupu, s-a calificat la începutul lunii iunie, după ce a câștigat grupa preliminară disputată în Slovenia. Selecționata ţării noastre va fi completată pentru turneul semifinal, carer va fi găzduit de oraşele Buzău şi Rm. Sărat şi cu 6 jucători prahoveni! Aceştia vor face parte din lotul de 30 de fotbalişti trimis către UEFA, urmând ca dintre aceştia să se aleagă cei 18 jucători care vor susţine efectiv turneul. Este vorba despre trei jucători de la CS Cornu – Cristian Gavrilă, Andrei Băcioiu şi Ştefan Ion, doi de la Păuleşti – golgheterul Ligii A, Andrei Ciobanu şi Vladimir Butufei, plus portarul Adrian Gheorghe (CS Blejoi). În plus, fotbalul prahovean va fi reprezentat şi de un tehnician – Mihai Dinu fiind ales ca antrenor secund al selecţionatei. Echipa de amatori a României va întâlni reprezentativele Angliei, Irlandei și Slovaciei. Turneul intermediar era programat să aibă loc în Irlanda, însă reprezentanții țării trifoiului au spus „pas” organizării.

Meciurile sunt programate pe 16, 19 și 22 septembrie, iar prima întâlnire a reprezentativei va avea loc pe 16 septembrie, de la ora 19:30, împotriva selecționatei Irlandei, pe stadionul “Gloria”, din Buzău, unde s-a înlocuit în totalitate suprafaţa de joc, astfel că se va juca pe un gazon de foarte bună calitate.

Astăzi, amical cu Păuleştiul

Echipa de amatori a României se va reuni astăzi pentru un prim test, urmând să susţină un joc amical chiar în judeţul nostru. Este vorba despre o partidă amicală cu CS Păuleşti, joc care va avea loc de la orele 18,00, pe stadionul din Păuleşti, urmând ca premergător turneului să se efectueze un mini-stagiu de pregătire la Buzău.