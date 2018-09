Petrolistul Boldeşti – CS Blejoi 0-0

Marcel Marin

Stadion: „Viorel Mateianu”. Spectatori: circa 250. Au marcat: –

Petrolistul: Niţache – S. Toader (85 Fieraru), Al. Lungu, R. Alecsandru, Stanca – M. Tudor (cpt) (66 D. Badea) – Saulea (76 C. Iancu), Bencea, Ed. Costache (90 T. Barbu), T. Niţescu – A. Ilie. Antrenor: Marian Ilie.

CS Blejoi: Ad. Gheorghe – Cl. Stoica (cpt), G. Năstase, Al. Pîrvu, Ghinea – Rudaru (68 Ursu) – Ruptureanu, D. Iancu, V. Preda (84 I. Simion), Vl. Badea (90 C. Dragomir) – Lambru. Antrenor: Răzvan Vlad.

Avertismente: R. Alecsandru 834), Stanca (41), Lungu (57 şi 69) / Ruptureanu (42), Rudaru (45), C. Stoica (64), Ursu (75).

Eliminare: Lungu (69)

Au arbitrat: Ovidiu Oprea (Ploieşti) – Valentin Dumitru (Malamuc – Gherghiţa), Alexandru Chioibaşu (Ploieşti).

Observator: Ionuţ Borcan (Ploieşti)

Jucătorul meciului: Eduard Costache.

Considerat derbiul etapei, meciul de la Boldeşti a fost unul căruia i s-a potrivit provebul… la pomul lăudat să nu te duci cu sacul! Asta, din punct de vedere ofensiv, pentru că au fost puţine ocazii de poartă, dar o mare risipă de efort de ambele părţi, jucătorii „luptându-se” pentru fiecare minge, cu ambiţie.

Până la pauză, gazdele au avut două ocazii bune, prin Saulea şi Alecsandru, iar oaspeţii, una singură – Dănuţ Iancu, pentru ca, după pauză, jocul, unul „aspru”, să se dinamizeze un pic.

Blejoiul a şi marcat prin Lambru (min. 49), dar golul a fost anulat pe motiv de ofsside, tot oaspeţii având cele mai mari ocazii, prin Iancu (51) şi Ruptureanu (52).

Boldeştiul a „răspuns” cu o bară, a lui Ad. Ilie şi un şut foarte periculos al aceluiaşi atacant (63), apoi jocul s-a stins, uşor, uşor, remiza albă, 0-0, putându-se spune că a fost echitabilă, niciuna dintre echipe nefiind … nemulţumită.

Probleme cu poarta

Meciul de la Boldeşti a avut şi un moment inedit, una dintre porţile arenei Viorel Mateianu cedând la încălzire! Administratorul stadionului, Constantin Rigu, a „meşterit”, repede, pe cât de mult s-a putut, la butul fisurat la bază, dar, după cum se poate vedea şi în poză, „simetria” porţii nu a mai putut fi perfectă, jucându-se cu poarta… un pic înclinată. O „scuză bună” pentru … atacanţi, care nu au dat gol! „Boldeştinei” i-a… cedat, tot la încălzire, şi unul dintre oamenii de bază, Cătălin Ionescu accidentându-se şi el, astfel că Lungu a devenit titular, acesta din urmă neprinzând meciul în teren, fiind eliminat just, în min. 69!