Murăturile sunt, pentru 65% dintre românii din mediul urban, pe primul loc pe lista cheltuielilor de toamnă, conform unui studiu remis AGERPRES. Pentru că românul este prevăzător, vara îşi face sanie iar toamna îşi cumpără încălţări şi haine groase pentru iarnă. Astfel, în topul cheltuielilor de toamnă apar, pe locul doi, hainele şi pantofii pentru iarnă, pentru 63% din respondenţi. Şi tot pentru la iarnă, românii pun în cămară şi gemuri şi compoturi, acestea fiind pe locul trei ca prioritate pe lista de cheltuieli de toamnă, pentru mai mult de jumătate dintre cei chestionaţi, conform unui sondaj realizat de Provident Financial România. Pentru murături, cheltuiala este de 261 de lei, pentru haine şi pantofi, de 685 de lei şi pentru dulceţuri şi compot, de 202 lei.

În acelaşi timp, în satele şi comunele din ţară, românii pun pe primul loc casa. Aproape un sfert dintre cei care au răspuns spun că au în plan să renoveze o cameră sau întregul imobil, iar 12% se gândesc la confort şi optează pentru toate cele necesare încălzirii pe timp de iarnă. Pentru unul din zece respondenţi, tot este important să aibă ceva dulce la îndemână, aşa că banii merg, din nou, pe gemuri şi compoturi. Ca valoare cheltuită, cei mai mulţi bani se duc, în mediul urban, către city break-uri – 1.454 de lei. Pe locul doi, şi foarte aproape ca valoare, sunt sumele cheltuite pentru diverse evenimente, cum ar fi nunţi, botezuri şi aniversări – 1.424 de lei, iar lista este completată de noile modele de telefoane – 1.412 lei. Dacă în mediul urban oamenii ar aloca aproape

1.200 de lei pentru renovarea unei camere sau a locuinţei, în rural casa primează, din nou, iar suma ce urmează a fi cheltuită este de peste 2.300 de lei, adică aproape dublă.

Începutul de an şcolar scoate din buzunarele orăşenilor, în medie, 567 de lei, însă doar 30% din respondenţi au în minte această cheltuială. Pe de altă parte, în mediul rural, deşi pregătirile pentru un nou an şcolar sunt mai sus în lista de cheltuieli, doar 8% dintre respondenţi s-au gândit că vor cheltui bani pentru asta. Patru din 10 români din mediul urban s-au gândit deja că vor cheltui bani pentru cauciucurile de iarnă. Pentru un set de anvelope şi manopera aferentă, respondenţii sunt gata să aloce, în medie, 854 de lei. Întrebaţi dacă au şi resursele financiare necesare pentru a îşi face cumpărăturile de toamnă, 45% din respondenţii din mediul urban spun că va trebui să renunţe la alte cheltuieli, 44% au deja banii necesari, iar 11% vor lua în calcul o sursă de finanţare.

În mediul rural, pe de altă parte, 61% vor renunţa la alte cumpărături pentru a putea acoperi lista toamnei, 18% au deja banii necesari, iar 20% vor contracta o finanţare.