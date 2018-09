Parlamentarii de la putere îşi doresc în noua sesiune parlamentară lege pentru lobby şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Interceptări, iar cei din opoziţie vor demiterea Executivului, dar şi o reformă electorală, prin care să se revină la alegerearea primarilor în două tururi, potrivit Mediafax.

Partidul Social Democrat a discutat sâmbătă, la Neptun, două proiecte de lege, pe care să le susţină în noua sesiune parlamentară, proiecte care aparţin colegilor de coaliţie de la ALDE, partidul lui Călin Popescu Tăriceanu. Documentul discutat la CExN-ul PSD propune susţinerea unui proiect de lege, pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Interceptări, astfel încât să fie scoase „serviciile de informaţii, dar şi ofiţerii din justiţie şi politică”.Proiectul este unul mai vechi, iniţiat de Călin Popescu Tăriceanu. Termenul ar fi decembrie 2018, fiind vorba despre un proiect de lege. Documentul mai prevede: „Definirea clară a atribuţiilor structurilor de informaţii. Scoaterea serviciilor de informaţii şi a ofiţerilor serviciilor din justiţie şi politică. Înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Interceptări”.

Al doilea proiect discutat de social democraţi, sâmbătă, face referinţă la necesitatea unei legi a lobby-ului, aceasta permiţând implicarea societăţii în procesul decizional, potrivit documentului făcut public sâmbătă. Proiectul a fost prezentat de deputatul ALDE, Varujan Vosganian, în conducerea centrală a partidului, spunând că acesta conţine necesitatea unei legi a lobby-ului, aceasta permiţând implicarea societăţii în procesul decizional, potrivit documentului făcut public sâmbătă.

Şi în opoziţie s-au stabilit priorităţile pentru noua sesiune parlamentară. Partidul Naţional Liberal are ca prim obiectiv în noua sesiune o nouă moţiune de cenzură, pentru înlăturarea Guvernului Dăncilă, despre care liderul PNL spune că va fi pregătită cu „maximă minuţiozitate”.

„Primul şi cel mai important obiectiv pentru noi, ca reprezentanţi responsabili ai cetăţenilor români, este demiterea Guvernului Dăncilă. În acest sens vom pregăti cu maximă minuţiozitate moţiunea de cenzură, pentru dărâmarea cabinetului Dăncilă, am decis să formăm o echipă mai largă de negociere şi am decis să intensificăm dialogul cu toate grupurile parlamentare şi cu fiecare parlamentar, inclusiv cu parlamentari din PSD, pentru a-i convinge că devine o necesitate absolută ca Guvernului Dăncilă să plece, să punem capăt sistemului anti-democratic, anti-european Dragnea, care riscă să arunce România în afara lumii civilizate”, a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, duminică, după şedinţa BPN. Liberalii îşi propun şi modificarea Legii de funcţionare şi organizare a Curţii Constituţionale, astfel încât judecătorii CCR să aibă control asupra ordonanţelor simple şi de urgenţă date de Executiv. Partidul fostului preşedinte Traian Băsescu, PMP, va depune, în Parlament, proiectul de lege prin care se doreşte eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, deoarece „cetăţenii trebuie să beneficieze de pensie în funcţie de contributivitate”. Alte proiecte legislative ale Partidului Mişcarea

Populară vizează alegerea primarilor în două tururi şi reforma în sănătate.

Principalul proiect legislativ pe care se axează cei de la USR în noua sesiune parlamentară este iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcţii publice”, care ar urma să fie depusă în Parlament până pe 21 septembrie.

Şi cei de la Uniunea Salvaţi România şi-au propus pentru această toamnă lansarea unei iniţiative civice pentru reforma electorală. Senatorul Mihai Goţiu spune că „probabil o să comunicăm şi cu cei de la PMP”, în momentul în care proiectul va ajunge la dezbateri în Parlament, potrivit Mediafax.