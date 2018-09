Dorin Goga – atacantul celor de la U. Cluj – a reuşit o dublă, în doar două minute (49, 51), în meciul ardelenilor cu Petrolul, scor 3-2, menţinând bilanţul perfect al “studenţilor”, pe teren propriu, unde au luat maximum de puncte. Bine că jucătorii clujeni sunt “mieluşei” în deplasare, altfel am fi avut o primă certitudine la promovare, unde Petrolul are, în continuare, mari şanse, ultima etapă din L2 aducând “paşi falşi” şi pentru liderul Academica Clinceni (detronat de Sportul Snagov, noua ocupantă a locului 1) şi FC Argeş – aflată la primul eşec din acest sezon.

Dubla fostului prim-divizionar Goga a fost prima reuşită de el într-un meci din primele două eşaloane, după 8 ani şi jumătate. Precedenta performanţă de acest gen a fost consemnată pe 22 martie 2010, când FC Timişoara a învins cu 3-1 pe Astra, două dintre golurile timişorenilor fiind semnate de acelaşi jucător, Goga, care acum se apropie de finalul unei cariere “tumultoase”.

În schimb, Petrolul încheie seria pozitivă exact când… nu trebuia, un alt rezultat sub Feleac decât înfrângerea fiind tot ceea ce era mai necesar acum. Deja, meciul cu Aerostar, de vineri, devine acum unul cu o presiune superioară, moldovenii fiind… revelaţia ultimelor două etape, când au luat 6 puncte din 6, reuşind să scape de ultimul loc!

Rezultatele şi marcatorii etapei cu numărul 8:

CS Sportul Snagov SA – AFC UTA Arad 2-1 (0-0)

Darius Buia (61), Cristian Dănălache (90+4 – pen.) / Ciprian Rus (66)

CS Aerostar Bacău – Fotbal Club Argeş 1-0 (0-0)

Valentin Buhăcianu (69)

CS Baloteşti – ACS Poli Timişoara 2-0 (1-0)

Alexandru Stoica (32), Cornel Predescu (65)

CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – AFC Ripensia Timișoara 5-2 (2-1)

George Tudoran (19), Philippe Nsiah (45+1, 56), Andrei Blejdea (67), Daniel Pîrvulescu (88) / Călin Toma (35, 76 – pen.)

FC Metaloglobus Bucureşti – ACS Dacia Unirea Brăila 2-2 (1-1)

Ovidiu Herea (2), Valentin Ghenovici (75 – pen.) / Bertrand Bebey (17), Mihai Maxin (52 – pen.)

ACS Energeticianul – ASC Daco-Getica Bucureşti 2-1 (1-0)

Vlad Rusu (45+1, 90) / Adrian Voicu (82)

CS Luceafărul Oradea – ACS FC Academica Clinceni 1-0 (0-0)

Andrei Luduşan (85)

ACS ASU Politehnica Timișoara – CS Mioveni 1-0 (1-0)

Ioan Mera (32)

AFC Chindia Târgovişte – ASSCS Farul Constanţa 5-1 (2-1)

Andrei Şerban (6), Alin Dudea (27), Cristian Cherchez (50 – pen., 58), Cristian Neguţ (89) / Lamine Diakité (19)

AS FC Universitatea Cluj – FC Petrolul Ploieşti 3-2 (1-0)

Octavian Ursu (13), Dorin Goga (49, 51) / Nini Popescu (90+1), Claudiu Herea (90+4)

Bilete pentru vineri

FC Petrolul Ploiesti va disputa vineri, 28 septembrie, de la ora 18.00, pe „Ilie Oană”, meciul cu CS Aerostar Bacău, contând pentru etapa cu numărul nouă a Ligii 2 Casa Pariurilor. Începând de ieri, la casa de bilete a arenei ploieştene vor fi puse în vânzare biletele pentru această întâlnire, conform următorului program: miercuri, 26 septembrie – între orele 09.00 – 16.30; joi, 27 septembrie – între orele 12.00 – 19.30; vineri, 28 septembrie – între orele 09.00 – 18.00.

Aşa cum se ştie, preţurile biletelor pentru sezonul 2018-2019, la meciurile organizate de către FC Petrolul Ploieşti, sunt următoarele: Peluze – 8 lei; Tribuna II – 12 lei; Tribuna I – 20 lei; Tribuna 0 – 25 lei.