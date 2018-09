Mulţi dintre ei pedalau pe șoselele prahovene băuţi !

F. T.

Dacă marți, 28 august a.c., reprezentanții Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfășurat acțiuni informativ-preventive în rândul bicicliștilor în opt comune din județ, pentru a-i informa asupra riscurilor la care se expun dacă pedalează sub influența băuturilor alcoolice sau nu respectă cele mai elementare reguli de circulație, la sfârșitul săptămânii trecute, tot în scop preventiv, agenții au decis să aplice prevederile legale față de actele de indisciplină în rândul acestei categorii vulnerabile de participanți la trafic.

Astfel, în ziua de 31 august, în intervalul orar 16.00– 20.00, aproximativ o sută de polițiști rutieri și de la ordine publică au acționat pe raza a 25 de localități din județ, în mare parte din mediul rural.

Pentru neregulile constatate, au aplicat 235 de sancțiuni contravenționale, din care 131 pentru abaterile săvârșite de bicicliști. Dintre aceștia din urmă, 19 au fost depistați circulând sub influența băuturilor alcoolice, etilotestele indicând valori cuprinse între 0,12 și 0,92 mg alcool pur în litrul de aer expirat, pentru astfel de abateri legislația prevăzând sancțiuni contravenționale cu 6 puncte amendă, totalizând 870 de lei.

Și, chiar dacă acțiunea s-a axat pe depistarea bicicliștilor care nu respectă regulile de circulație, nu au fost scăpați din ochi nici șoferii. În acest context, polițiștii au constatat trei infracțiuni rutiere, respectiv conducerea unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat, conducerea unui vehicul fără permis (ambele nereguli identificate în Comarnic) și conducere sub influența alcoolului (conducător auto cu 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat – în Vălenii de Munte).

Revenind la bicicliști, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova avetizează că “acțiunile rutiere pe această tematică sunt desfășurate tot timpul anului, fiind intensificate în sezonul cald, când se constată o incidență ridicată a accidentelor rutiere provocate pe fondul indisciplinei bicicliștilor”.

În acest context, tot IPJ Prahova, într-un comunicat de presă, precizează: “De la începutul anului și până la sfârșitul lunii august, s-au produs 36 de accidente grave în care au fost implicați bicicliști, soldate cu 35 de persoane rănite grav și una decedată din rândul acestei categorii de participanți la trafic. Bună parte dintre aceste costuri reprezintă situații în care persoanele în cauză au suferit vătămări după ce au căzut singure cu bicicleta, fără a fi acroșate de vreun autovehicul”.