În trimestrul al doilea, pensia medie lunară a fost de 1.122 de lei, egală cu cea din trimestrul precedent, dar cu o creştere de 9,8%, comparativ cu acelaşi trimestru al anului trecut, conform datelor anunţate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS) și preluate de Mediafax.

Această pensie se determină luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc.- plătite de diferite case de pensii.

În aceeaşi perioadă, pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.073 de lei, o majorare cu un leu faţă de trimestrul precedent şi de 9,3%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 48,2%, în scădere comparativ cu 51,3% în trimestrul precedent.

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum, a fost de 98,7%. Pensia reală exprimă contravaloarea mărfurilor şi serviciilor care pot fi cumpărate, respectiv utilizate, cu pensia medie nominală netă într-o anumită perioadă de timp, comparativ cu altă perioadă, având în vedere evoluţia preţurilor de consum şi a tarifelor serviciilor. Indicatorul se determină luând în calcul sumele corespunzătoare pentru pensiile plătite pensionarilor de asigurări sociale de stat, pensionarilor MApN, MAI, SRI.

În trimestrul al doilea al acestui an, pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial. Ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă a fost de 505 lei – 860 de lei în judeţul Botoşani, 866 de lei în Giurgiu, 887 de lei în Vrancea, faţă de 1.365 de lei în Municipiul Bucureşti, 1.359 de lei Hunedoara şi 1.280 de lei în judeţul Braşov.

În aceeaşi perioadă, numărul mediu al pensionarilor a fost de 5,207 milioane de persoane, în scădere cu 16 mii de persoane faţă de trimestrul precedent şi cu 18 mii de persoane, comparativ cu trimestrul al doilea al anului trecut. În plus, la finele lunii iunie, numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,68 milioane de persoane, în scădere cu 6 mii persoane faţă de trimestrul precedent, dar în creştere cu 7 mii, comparativ cu acelaşi trimestru al anului trecut.