Ieri, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că şedinţa CSAT a fost suspendată şi aşteaptă ca Guvernul să vină cu un nou proiect de rectificare, după ce membrii Consiliului Suprem nu au căzut la un acord pentru a emite avizul necesar pe proiectul de rectificare a bugetului, potrivit Mediafax. „Nu s-a putut obţine consens, unanimitate şi nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificare. Aşadar am suspendat şedinţa CSAT”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis. Şeful statului a cerut Executivului să vină cu un proiect care să elimine tăierile „inexplicabile” ale bugetelor instituţiilor din domeniul securităţii naţionale. „Dacă dorim să insistăm pe şicane politice atunci lucrurile s-ar putea corecta puţin mai greu (…) România este o ţară sigură, românii sunt bine apăraţi, dar aceste lucruri nu vin de la sine”, a spus Iohannis.

„Prin această suspendare am creat posibilitatea guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare, să renunţe la aceste tăieri bugetare în zona securităţii naţionale, care în niciun caz nu pot fi explicate decât eventual printr-o sintagmă de tip şicană politică, să se revină la discuţii, la colaborări şi imediat ce situaţia va fi remediată, se va putea obţine avizul CSAT. Este numai răspunderea guvernului pentru ce se întâmplă în continuare. (…) Dacă dorim să insistăm pe şicane politice atunci lucrurile s-ar putea corecta puţin mai greu (…) România este o ţară sigură, românii sunt bine apăraţi, dar aceste lucruri nu vin de la sine. (…) Avem instituţii, avem servcii performante care garantează românilor această securitate. Ea nu trebuie şi nu poate să fie diminuată pentru nişte considerente de politică măruntă”, a spus Iohannis.

El a mai spus că Guvernul a publicat în august un proiect de rectificare bugetară, un proiect care reprezenta o rectificare bugetară puternic pozitivă. ”Totuşi, spre surprinderea multora, nu doar a celor din domeniul securităţii naţionale, pe o rectificare puternic pozitivă Guvernul a propus tăieri semnificative la foarte multe instituţii importante din zona securităţii naţionale. Acest lucru nu a fost la niciun moment explicat. Cu toate că legea prevede un termen de 30 de zile pentru discutarea acestor acte normative în CSAT, înţelegând urgenţa şi având în vedere solicitările din partea unor miniştri, am stabilit şedinţa CSAT mult mai repede”, a adăugat şeful statului. El a reamintit că Executivul a publicat un nou proiect de rectificare bugetară, mai optimistă, care alocă aproximativ 3,5 miliarde de lei în plus faţă de prima variantă. Şeful statului a precizat că, în cazul instituţiilor de securitate naţională, avizul CSAT este obligatoriu pentru aprobarea rectificării bugetare.