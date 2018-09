Fl. Tănăsescu

Pare, într-adevăr, un paradox, ca oameni ai legii – jandarmi – să asigure paza altor oameni ai legii, gardienii de penitenciare, care la rândul lor îi păzesc pe deținuți! Așa s-a întâmplat ieri, pe strada Rudului din Ploiești, în fața Penitenciarului Ploiești, acolo unde aproximativ o sută de sindicaliștii de la cele două unități de profil din Prahova – Târgșor și Ploiești – au protestat, exprimându-și o serie de nemulțmiri care vizează nu numai salarizarea personalului și a pensionarilor din sistem, dar și asigurarea unor condiții de muncă decente – aici incluzând și dotările personalului. Nu în ultimul rând, protestatarii au solicitat un minimum de repect față de agenții de penitenciare, câtă vreme dialogul cu ministrul Justiției este, în opinia lor, inexistent. Iar jandarmii erau de veghe, nu care cumva să aibă loc vreun incident. Nu s-a întâmplat nimic. Nici măcar Tudorel Toader n-a venit…

La mitingul de ieri a fost prezent și Sorin Dumitrașcu (foto 1), președintele Federației Sindicale a Naționale a Penitenciarelor (FSANP) din România, care, vizavi de acest protest, s-a exprimat plastic și sugestiv în același timp, când a spus că între ei, angajații din sistem și reprezentanții Ministerului Justiției ( în speță, Tudorel Toader) “există un gard peste care nu se pote trece”. Așadar, gratii între deținuți și gardieni, gard între ministrul Tudorel Toader și gardieni. Un adevărat lanț al slăbiciunilor…

„Nu vă fie frică”/ ”Tudorică pică”, Demisia, demisia” sau “Tudorel – minciunel” au fost doar câteva dintre scandările protestatarilor de la cele două penitenciare prahovene, în pauza dintre alocuțiunile vorbitorilor.

Constantin Gheorghe, președintele Sindicatului “ Soldaritatea”, de la Penitenciarul Ploiești, a vorbit în numele protestatatilor despre faptul că ei au grijă de deținuți, dar de ei, angajații din sistem, cine are ? Cine, câtă vreme dialogul ministrul Toader și gardieni este un fel de monolog pe care primul îl recită la televizor. Cine să se preocupe de asigurarea unui mimimum de dotări din penitenciare, care sunt la cota de avarie – s-a mai întrebat același lider -, când ministrul nu ia nicio măsură în acest sens ? Și, potrivit președintelui Sindicatului “Solidaritatea”, lipsa dotărilor tinde să se cronicizeze, câtă vreme nu sunt locuri suficiente pentru pistoalele din dotare ! Sau cătușe suficiente pentru imobilizarea personelor private de libertate, recalcitrante. “Mulți dintre cei care asigură paza deținuților au salariul minim pe economie. Dar ce-i pasă ministrului Justiției când, din câte am înțeles, are deja asigurat, în caz de retragere, un post de notar ? Nu în ultimul rând, cum să fie rezolvate problemele agenților de penitenciare, când Tudorel Toader aruncă doar vorbe, vorbe, vorbe, la televizor, purtând un dialog cu sine însuși, în care spune multe, multe minciuni” ?, a mai intrebat liderul sindicatului ploieștean.

Una dintre aceste minciuni este, în opinia liderului Adrian Grigoroiu, de la Târgșor, promisiunea construirii unui Penitenciar nou la Berceni, pentru diminuarea suprapopulării din penitenciare, “dar acolo sunt, deocamdată, doar buruieni. Și cred că în acest stadiu va rămâne această așa- zisă construcție”.

Vizavi de dotări (cu referire în special la cătușe, dar și la alte mijloace moderne de monitorizare), reprezentanții celor două unități penitenciare au spus că în prezent sunt raportate, aproximativ 140 de ultraje ale deținuților asupra personalului care îi păzește. „Vorbim despre ultraje raportate, fiindcă există și altele care, de teamă, nu au fost reclamate de către angajați. De teamă, fiindcă după liberare, aceștia deținuți periculoși se pot răzbuna pe noi, punându-ne în pericol integritatea fizică și chiar viața” (Adrian Grigoroiu – foto 2).

Firește, protestatarii de ieri erau conștienți de faptul că scandări de genul “Demisia, demisia”, „Nu vă fie frică/ Tudorică pică” sau „Tudorel – Minciunel” nu au și nu vor avea darul de a schimba ceva peste noapte. Drept pentru care următorul pas îl constituie un miting de protest în data de 3 octombrie, la București, în fața Ministerului Justiției. Protest la care vor participa reprezentanți ai tuturor penitenciarelor din țară.

Întrebare firească ? Ce se va întâmpla dacă și după acest miting de amploare nu se va rezolva nimic ? Răspunsul a venit din partea liderului Constantin Gheorghe (Penitenciarul Ploiești): “Fiindcă nu ne așteptăm la minuni, vom merge până la capăt. Luăm în calcul inclusiv blocarea totală a activității, așa cum s-a întâmplat la Vaslui. Nu vor trece nici trei zile, iar ministrul Justiției va veni la noi”.

Ieri am văzut jandarmi patrulând pe lângă gardieni, gardieni care păzesc deținuți…

Da, în societatea românească, “poți să reprezinți un mod de întemnițare printr-un altul”.