Ambasadorul României în SUA, George Maior, consideră că o eventuală rechemare a sa în ţară ar fi o greşeală politică în ceea ce priveşte relaţia româno- americană, pentru că şi-a făcut datoria ca ambasador „în interesul naţional românesc în mod exemplar”. El susţine că există un interes politic în acest sens, potrivit Agerpres.

„Eu mi-am făcut datoria în interesul naţional românesc şi profesional în mod exemplar – consider eu şi nu numai eu, ci foarte mulţi colegi din Ministerul de Externe. Parteneriatul româno-american este la cel mai înalt nivel calitativ şi acest lucru se datorează şi prestaţiei ambasadei şi ambasadorului. Există un interes politic pentru rechemarea mea. Acel interes trebuie să fie explicat. Eu nu mi-l explic, din punct de vedere profesional nu am ce să-mi reproşez. Ar fi, după părerea mea, o greşeală politică în ceea ce priveşte relaţia româno americană, dar aceasta este evident la latitudinea factorului politic. Eu sunt un singur om care încerc să îmi fac datoria, ei sunt o Coaliţie…(…) Dacă este o bătălie politică, eu nu fac parte din nicio coaliţie”, a declarat George Maior, ieri, la finalul audierii sale în

Comisia de politică externă a Senatului.

Diplomatul a reafirmat că declaraţia sa despre scrisoarea trimisă autorităţilor de la Bucureşti de fostul primar al New-York-ului, Rudolf Giulianni, a fost una corectă.

„Declaraţia mea a fost corect acoperită de realitate, a fost şi oportună, pentru că fără acea declaraţie opinia publică românească ar fi putut considera greşită o anumită poziţionare americană în legătură cu nişte chestiuni legate de ţara noastră. Şi era de datoria mea de ambasador să vorbesc”, a adăugat Maior.

El a precizat că la revenirea din concediu a fost primit foarte bine în SUA, iar agenda bilaterală continuă în ritmul prevăzut.

„Nu am avut nicio discuţie despre această scrisoare, dimpotrivă am fost primit foarte bine la revenirea mea din concediu, şi ne continuăm agenda bilaterală în ritmul prevăzut”, a mai afirmat George Maior.