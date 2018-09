JUNIORI A (2000), sezon 2018 – 2019 – Etapa 1

ACS Băicoi – Petrolistul Boldeşti 7-1

Progresul Bucov – CS Măneşti 2013 C.Izvorului 1 – 2

CS Cornu – AFC Băneşti-Urleta 1 – 1

Unirea Urlaţi – AFC Brebu 14 – 0

CSO Teleajenul V.de Munte – Avântul Măneciu 4 – 1

JUNIORI B (2002), sezon 2018 – 2019 – Etapa 1

Unirea Urlaţi – CS Ceptura 7 – 0

AS Starchiojd – Luceafărul Drajna 2 – 2

AS Strejnic – Hagianu Mircea Junior Câmpina 1 – 1

AS Gorgota – CSO Tricolorul Breaza 0 – 23

CS Blejoi – CSO Plopeni 6 – 0

AS Tg.Vechi Stăncești – Sportul V.Călugărească 8 – 4

CS Cornu – Petrolul Ologeni 3 – 2

Etapa 2

Luceafărul Drajna – Unirea Urlaţi 0 – 1

Hagianu Mircea Junior Câmpina – AS Starchiojd 4 – 2

CSO Tricolorul Breaza – AS Strejnic 13 – 0

CSO Plopeni – AS Gorgota 1 – 1

Sportul Valea Călugărească – CS Blejoi 1 – 13

Petrolul Ologeni – AS Târgşorul Vechi Stăncești 3 – 4

CS Ceptura – CS Cornu

Observaţii: Nu se dispută.

Clasament – JUNIORI B (2002)

1. CSO Tricolorul Breaza 2 2 0 0 36-0 6p +3

2. CS Blejoi 2 2 0 0 19-1 6p +3

3. Unirea Urlaţi 2 2 0 0 8-0 6p +3

4. AS Tg. Vechi Stăncești 2 2 0 0 12-7 6p +3

5. Hagianu M.Jr. Câmpina 2 1 1 0 5-3 4p +1

6. CS Cornu 1 1 0 0 3-2 3p 0

7. Luceafărul Drajna 2 0 1 1 2-3 1p -2

8. AS Starchiojd 2 0 1 1 4-6 1p -2

9. CSO Plopeni 2 0 1 1 1-7 1p -2

10. AS Strejnic 2 0 1 1 1-14 1p -2

11. AS Gorgota 2 0 1 1 1-24 1p -2

12. Petrolul Ologeni 2 0 0 2 5-7 0p -3

13. CS Ceptura 1 0 0 1 0-7 0p 0

14. Sportul V.Călugărească 2 0 0 2 5-21 0p -3

JUNIORI C (2004), Seria I, sezon 2018 – 2019 – Etapa 1

Petrolul 95 Ploieşti – Rapid Mizil 2 – 5

Tinereţea Izvoarele – Voinţa Măgurele 6 – 0

Voinţa Vărbilău – ACS Petrolul 52 Ploieşti 2 0 – 3

Observaţii: Nu se dispută. Joc omologat de către Comisia de Competiții și Disciplină.

Unirea Tricolor Lipăneşti – Savi Sport Ploiești 2 – 7

Petrosport Ploieşti – Tineretul Gura Vitioarei 8 – 2

Etapa 2

Voinţa Măgurele- Petrolul 95 Ploieşti 1 – 6

ACS Petrolul 52 Ploieşti 2 – Tinereţea Izvoarele 6 – 0

Savi Sport Ploiești – Voinţa Vărbilău

Observaţii: Nu se dispută.

Tineretul Gura Vitioarei – Unirea T.Lipăneşti 4 – 0

Rapid Mizil – Petrosport Ploieşti 1 – 3

Clasament – JUNIORI C (2004), Seria I

1. ACS Petrolul 52 Ploieşti 2 2 2 0 0 9-0 6p +3

2. Petrosport Ploieşti 2 2 0 0 11-3 6p +3

3. Savi Sport Ploiești 1 1 0 0 7-2 3p +3

4. Petrolul 95 Ploieşti 2 1 0 1 8-6 3p 0

5. Rapid Mizil 2 1 0 1 6-5 3p 0

6. Tinereţea Izvoarele 2 1 0 1 6-6 3p 0

7. Tineretul G.Vitioarei 2 1 0 1 6-8 3p 0

8. Voinţa Vărbilău 1 0 0 1 0-3 0p -3

9. Unirea Tr. Lipăneşti 2 0 0 2 2-11 0p -3

10. Voinţa Măgurele 2 0 0 2 1-12 0p -3

JUNIORI C (2004), Seria a II-a – Etapa 1

Hagianu M.Jr. Câmpina – ACS Băicoi

Observaţii: Nedisputat

Viitorul F.2015 Breaza – Petrolul 95 Ploieşti 2 2 – 7

Viitorul Comarnic – FC Astra Ploieşti 2 – 13

CSO Tricolorul Breaza – ACS Petrolul 52 Ploieşti 0 – 9

CS Brazi – ACS Șc. de Fotbal AC Toader Ploiești 0 – 3

Etapa 2

Petrolul 95 Ploieşti 2 – Hagianu M.Jr. Câmpina 3 – 2

FC Astra Ploieşti – Viitorul Fortuna 2015 Breaza 10 – 0

ACS Petrolul 52 Ploieşti – Viitorul Comarnic 9 – 0

ACS Ș.de Fotbal AC Toader Ploiești – CSO T. Breaza 7 – 2

ACS Băicoi – CS Brazi 4 – 1

Clasament – JUNIORI C (2004), Seria a II-a

1. FC Astra Ploieşti 2 2 0 0 23-2 6p +3

2. ACS Petrolul 52 Ploieşti 2 2 0 0 18-0 6p +3

3. ACS Șc.de Fotbal AC Toader 2 2 0 0 10-2 6p +3

4. Petrolul 95 Ploieşti 2 2 2 0 0 10-4 6p +3

5. ACS Băicoi 1 1 0 0 4-1 3p 0

6. Hagianu M.J.Câmpina 1 0 0 1 2-3 0p 0

7. CS Brazi 2 0 0 2 1-7 0p -3

8. CSO Tricolorul Breaza 2 0 0 2 2-16 0p -3

9. Viitorul F.2015 Breaza 2 0 0 2 2-17 0p -3

10. Viitorul Comarnic 2 0 0 2 2-22 0p -3

JUNIORI D (2006), sezon 2018 – 2019 – Etapa 1

ACS Petrolul 52 Ploieşti – FC Astra Ploieşti

Observaţii: amânat

ACS Băicoi – CS Măneşti 2013 3 – 0

Observaţii: Nedisputat. Joc omologat de catre Comisia de Competiţii şi Disciplină.

CS Păuleşti – Petrolul 95 Ploieşti 2 – 3

Petrosport Ploieşti 2 – Petrolul 95 Ploieşti 2 3 – 0

AS Viking Pruszynski – Hagianu M.Jr.Câmpina 2 – 1

Petrosport Ploieşti – CSM Ploieşti 6 – 2

Viitorul Mizil – ACS Petrolul 52 Ploieşti 2

Observaţii: amânat

Etapa 2

CS Măneşti 2013 – ACS Petrolul 52 Ploieşti 0 – 5

Petrolul 95 Ploieşti – ACS Băicoi 5 – 1

Petrolul 95 Ploieşti 2 – CS Păuleşti 2 – 2

Hagianu M.Jr.Câmpina – Petrosport Ploieşti 2 1 – 2

CSM Ploieşti – AS Viking Pruszynski 2 – 4

ACS Petrolul 52 Ploieşti 2 – Petrosport Ploieşti 1 – 2

Clasament – JUNIORI D (2006)

1. Petrolul 95 Ploieşti 2 2 0 0 8-3 6p +3

2. Petrosport Ploieşti 2 2 0 0 8-3 6p +3

3. Petrosport Ploieşti 2 2 2 0 0 5-1 6p +3

4. AS Viking Pruszynski 2 2 0 0 6-3 6p +3

5. ACS Petrolul 52 Ploieşti 1 1 0 0 5-0 3p +3

6. ACS Băicoi 2 1 0 1 4-5 3p 0

7. CS Păuleşti 2 0 1 1 4-5 1p -2

8. Petrolul 95 Ploieşti 2 2 0 1 1 2-5 1p -2

9. ACS Petrolul 52 Ploieşti 2 1 0 0 1 1-2 0p -3

10. Hagianu M.Jr.Câmpina 2 0 0 2 2-4 0p -3

11. CSM Ploieşti 2 0 0 2 4-10 0p -3

12. CS Măneşti 2013 2 0 0 2 0-8 0p -3

JUNIORI E (2008) – Etapa 1 01-09-2018

ACS Petrolul 52 Ploieşti 2 – CSO Plopeni 3 – 1

Savi Sport Ploiești – CS Valea Doftanei 4 – 14

Sportul Câmpina – FC Astra Ploieşti 1 – 3

AS Viking Pruszynski – CSM Ploieşti 8 – 2

Petrolul 95 Ploieşti 2 – CSO Tricolorul Breaza 1 – 11

Petrolul 95 Ploieşti – -ACS Petrolul 52 Ploieşti 2 – 7