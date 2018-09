Ieri, fostul senator Daniel Savu s-a prezentat la Parchetul General, pentru a fi audiat în cazul unei plângeri care îi vizează pe procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea.

La intrarea în sediul Parchetului General, Daniel Savu a declarat că a fost chemat în legătură cu o plângere penală pe care a depus-o împotriva celor doi procurori pentru influenţarea declaraţiilor, cercetare abuzivă şi abuz în serviciu, potrivit Agerpres.

„Am fost citat în calitate de parte vătămată în plângerea pe care am depus-o în luna martie împotriva procurorilor Mircea Negulescu şi Lucian Onea, pentru influenţarea declaraţiilor, cercetare abuzivă şi abuz în serviciu. Ce a fost public a fost că se încerca fabricarea unor dosare pentru mine, nu ştiu din ce motive, asta vor stabili procurorii. (…) Am văzut în spaţiul public încercări în care se fabricau probe împotriva mea”, a spus Daniel Savu.

La ieșirea de la Parchetul General, Daniel Savu a confirmat pentru România TV: „Am fost chemat la Parchetul General în calitate de parte vătămată. Mi-am menținut plângerea și am dat o declarație. Pot să remarc comportamentul corect al procurorului de caz . Se fac cercetări, sunt și alte plângeri depuse pe numele acestor procurori. Sper în finalizarea acestei cauze și ca legea să fie aplicată. Bănuiesc că vor fi audiați cei vizați de plângere. Au cerut relații și de la DNA Ploiești”.